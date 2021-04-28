Путин осмотрел станцию скорой помощи в Пушкине

В среду, 28 апреля, президент Владимир Путин посетил новое здание станции скорой помощи N4 в городе Пушкин Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля, кадры приезда главы государства показали на телеканале "Россия-24".

Владимир Путин осмотрел диспетчерскую, пункт хранения средств индивидуальной защиты и учебный класс​​​. В России отмечают День работников скорой медицинской помощи Напомним: год назад президент предложил сделать 28 апреля Днем работника скорой помощи. На совещании о противодействии распространению коронавируса в регионах Путин упомянул, что этот праздник сейчас отмечают неофициально и предложил придать ему официальный статус.