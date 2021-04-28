В ДТП под Бокситогорском погибли четыре человека

У деревни Дыми в Бокситогорском районе Ленинградской области сегодня утром произошло ДТП, в котором на месте погибли четыре человека. Как сообщили ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, около девяти часов утра на трассе столкнулись заказной автобус ПАЗ и легковой автомобиль Mitsubishi Lancer.

- В результате ДТП водитель легкового автомобиля 1998 года рождения и трое его пассажиров - женщина и двое мужчин - от полученных травм погибли на месте происшествия, - сообщили в главке.

Не исключено, что жертв могло быть и больше, однако в момент аварии в автобусе не было пассажиров. Его водитель, по предварительной информации, получил легкие травмы. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства столкновения, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.