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28.04.2021 16:50
Рубрика: Происшествия

В Карелии глава УК пойдет под суд за гибель мужчины от наледи

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение в отношении директора управляющей компании. Против него возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека", сообщили в среду в пресс-службе прокуратуры Карелии.

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ЧП произошло в марте нынешнего года. С крыши дома по улице Куйбышева в центре Петрозаводска упала ледяная глыба. Она свалилась на мужчину, который убирал крыльцо. От полученных травм тот скончался на месте. Как потом выяснилось, крышу буквально накануне чистили. Но сделали это некачественно, кромку, где и остался лед, не трогали. Расследованием занимался Следком Карелии.

Директора управляющей компании заключили под стражу. Он признал свою вину в полном объеме. Уголовное дело будет направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу. По данной статье фигуранту может грозить наказание до шести лет лишения свободы.

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