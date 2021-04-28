В Коми подросток погиб при сборе металлолома от удара током

В Коми следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью 17-летнего подростка от удара током. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Трагедия случилась накануне в городе Емва Княжпогостского района. Подросток собирал металлолом возле разрушенного строения в районе улицы Озерной. Приблизившись к опоре линии электропередачи, которая находилась рядом, мальчик получил удар током и скончался на месте происшествия.

Дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности". Специалисты уже осмотрели место ЧП. Назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята документация, имеющая значение для следствия. Идет допрос свидетелей и очевидцев происшествия.