В Петербурге пойдут под суд владельцы фирм, не сдавшие соцобъекты

В Петербурге в ближайшее время в суд будет передано уголовное дело в отношении троих горожан, которые взялись за строительство и реконструкцию социальных объектов, получили деньги, но так и не выполнили свои обязательства.

Как сообщает прокуратура Северной столицы, ущерб от деятельности троих обвиняемых составил 459 миллионов рублей. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, фигуранты через подконтрольные им фирмы с 2013 по 2015 годы заключали контракты с государственными структурами и получали заказы. Всего в деле 11 социальных объектов, причем не только в Петербурге, но и в Омске и в Тамбове.

В прокуратуре отметили, что еще один участник группы заключил досудебное соглашение и его уголовное дело рассматривается в особом порядке.