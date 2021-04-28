В Петербурге задержали двух бойцов ММА за драку в поезде

В Петербурге на Московском вокзале сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые устроили драку в поезде.

По данным Управления МВД на транспорте по СЗФО, мужчины ехали из Москвы. В поезде у них произошел конфликт с одним пассажиром. В его адрес мужчины несколько раз выразились в нецензурной форме. Когда поезд прибыл на Московский вокзал, пассажиры ударили этого мужчину по лицу.

Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции задержали нападавших. Но взять у них показания не получилось, поскольку они находились в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас мужчины находятся в специальном помещении для административно-задержанных, полицейские ждут пока они протрезвеют.

В транспортной полиции не указывают личности задержанных. Однако боец ММА Артем Тарасов в своей публикации в Instagram указал, что речь идет о нем и другом бойце ММА Никите Солонине. Тарасов заявил, что мужчина, на которого они напали, сам спровоцировал конфликт.

Правда, под постом в комментариях нашлись пассажиры, которые своими глазами видели драку. Свидетели указали, что Тарасов и Солонин вели себя, мягко говоря, некрасиво.