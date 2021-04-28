В петербургском филиале НМИЦ МНТК "Микрохирургия глаза" появился лазер премиум-класса

Офтальмология - отрасль медицины, в которой технологии развиваются особенно стремительно. Пример - лазер SCHWIND AMARIS 1050RS, которым теперь располагает государственное учреждение - петербургский филиал НМИЦ МНТК "Микрохирургия глаза" имени академика С. Н. Федорова. Лазер, работающий с применением не 3D, а 7D-технологии, дал новые возможности, значительно улучшив качественный результат многих видов вмешательств. Редкая престижная западная клиника может похвастаться подобным оборудованием.

По заветам Святослава Федорова

Данная модель - новейшая, единственная в мире с частотой 1050 герц. Появление столь современного оборудования именно в "Микрохирургии глаза" закономерно. С самого открытия клиники здесь был сделан упор на передовые технологии в офтальмологии.

Как рассказал "РГ" директор филиала оперирующий хирург Эрнест Бойко, недавно в архиве перечитывали документы 1987 года, подписанные самим Святославом Федоровым. В положении об открытии ленинградского филиала сказано, что "являясь составной частью комплекса, он должен обеспечить ускоренное внедрение новых методов, средств диагностики и лечения глазных заболеваний". Четко прописаны и другие принципы: сведение к минимуму риска послеоперационных осложнений (для большинства вмешательств он сейчас составляет доли процента), кратковременность операции (речь идет и о комфорте для пациента, и о том, что чем меньше длится операция, тем меньше непроизвольных движений совершит глаз, а значит, увеличивается точность вмешательства и снижаются риски). Все эти принципы актуальны поныне, то есть Святослав Федоров, основывая систему оказания современной офтальмологической помощи, мыслил ее развитие не на годы - на века.

Эрнест Бойко: Современныеофтальмологи следуют принципам,сформулированным академикомФедоровым. Фото: Сергей Николаев/РГ

Загадка 7D

Возможности нового лазера огромны. Он может исправлять не только близорукость, астигматизм, дальнозоркость, но и пресбиопию - старческую дальнозоркость. С его помощью можно лечить роговицу, поврежденную в результате травм или заболеваний, и даже проводить пересадку роговицы. А еще - укрепить роговицу, а затем при необходимости провести коррекцию близорукости. Новое оборудование позволяет вылечить кератоконус, то есть истончение роговицы - недуг, при котором коррекция близорукости на других лазерах не столь точна. Более того - появилась возможность распознать заболевание в начальной стадии.

Важно, что оперируют на нем специалисты высочайшего класса, у которых "налет хирургических часов" составляет от 30 тысяч лазерных вмешательств.

- На новом лазере мы провели уже более двух сотен операций. Это космическое оборудование! Он работает как минимум в два раза быстрее других лазеров, которыми располагают различные офтальмологические клиники, и позволяет корригировать все возможные аномалии рефракции за фантастически минимальное время. На коррекцию одной диоптрии нужно всего 1,3 секунды, - отмечает Алексей Титов, заведующий отделением рефракционной хирургии и патологии роговицы, который провел более 35 тысяч операций.

На коррекцию одной диоптрии с помощью нового лазера уходит всего 1,3 секунды

Минимальное время дает дополнительное преимущество. Операцию нужно проводить на увлажненном глазе, но если глаз открыт - он слегка подсыхает (потому-то мы и моргаем, чтобы увлажнить глаз). При огромной скорости операции, которое дает излучение в 1050 герц, время минимально и глаз не успевает подсохнуть. А значит, результат еще лучше.

Лазер абсолютно безопасен. Потому что отслеживает движение глаз в семи измерениях. Это 7D-технология. Шесть измерений: непроизвольные микродвижения глаза влево - вправо, вверх - вниз, вперед - назад. Седьмое - результат работы сложнейшей интеллектуальной системы, которая высчитывает, какое положение глаз займет через мгновение. Задержка работы лазера сводится к нулю, тогда как на предыдущих моделях она в лучшем случае составляла 1,6 микросекунды.

Еще одно преимущество: хирургический инструмент не касается глаза. При распространенной операции методом LASIK хирургу вначале нужно отделить тончайший лоскут поверхностных слоев роговицы и отогнуть его в сторону, после чего лазер испаряет несколько микронов ткани. При использовании нового лазера разреза роговицы не требуется. Излучение удаляет заданный объем ткани роговицы, проникая через ее поверхностный слой, который обладает высочайшей способностью к регенерации.

Лазер может работать в двух режимах - 1050 и 500 герц. Это позволяет на большей частоте убирать необходимую часть тканей, а на меньшей - шлифовать и сглаживать, чтобы получить идеально ровную поверхность, уточняет Андрей Качанов, заведующий отделением рефракционной хирургии и контактной коррекции (его опыт - более 30 тысяч операций).

От восемнадцати до ста одного

Офтальмологи "Микрохирургии глаза" всегда честны с пациентами.

- Если вам где-то врачи скажут, что операция дает стопроцентную гарантию успеха, не верьте. Риски - пусть ничтожно низкие - есть всегда, и уважающие себя врачи об этом предупреждают, - подчеркивает Эрнест Бойко. - И да, нельзя гарантировать, что отличное зрение, которое вы получили благодаря операции, через десятки лет не ухудшится. Возрастные изменения неизбежны.

Что касается возраста, то на операцию берут пациентов от 18 лет (в редчайших случаях - раньше). Для каждого вмешательства - свой возрастной верхний ценз. Это не значит, что, например, на коррекцию дальнозоркости не возьмут 80-летнего. Возьмут, но сначала, скорее всего, ему потребуется другое вмешательство, например замена хрусталика. Кстати, директор петербургского филиала оперировал по поводу катаракты... 101-летнего генерала, и операция прошла успешно.

Понятно, что основная цель операций по коррекции близорукости, астигматизма, дальнозоркости - снять очки. То есть по большому счету косметическая. Однако для представителей некоторых профессий необходимо идеальное зрение. Таких пациентов тоже много, в том числе из числа будущих абитуриентов военных учебных заведений. Спустя полгода после операции молодой человек может спокойно поступать, демонстрируя на медкомиссии новое безупречное зрение.

Безусловно, для каждого пациента подбирается именно тот вид операции, который показан именно ему. Так, коррекция на обычном лазере с выкраиванием лоскута роговицы не подходит человеку, которому предстоят большие физические нагрузки. Здесь отличным выбором станет лазер нового поколения, о котором мы рассказали.

Справка "РГ"

Петербургский филиал НМИЦ "Микрохирургия глаза" построен в 1987 году. С тех пор здесь выполнено 700 тысяч микрохирургических вмешательств. В последние годы число операций возросло до 25-27 тысяч в год, тем самым превысив изначальное расчетное число, заложенное при строительстве филиала. Что касается коррекций лазером, то их за 20 лет выполнено 95 тысяч.

Более половины всего объема офтальмологической хирургической помощи в Петербурге оказывается именно здесь. Сюда приезжают пациенты не только из Ленинградской области, всего Северо-Запада и других регионов России, но и из других стран, включая те, которые известны высоким уровнем медицинской помощи. Здесь часто можно увидеть пациентов, например, из Германии, США, Финляндии, Италии, Хорватии.

Прямая речь

Юлия Фролова, первый заместитель главы Фрунзенского района:

- История района связана с развитием филиала НМИЦ "Микрохирургия глаза", созданного более 30 лет назад. В нем работают профессионалы высочайшего класса, выполняющие уникальные операции, здесь всегда помогают в повышении квалификации офтальмологам поликлинического, первичного звена, представляя для обучения свои ресурсы, самое современное оборудование. Это очень важно, чтобы врачи на местах представляли себе возможности современной офтальмологии и могли четко сориентировать пациента.

Акцент

Фото: Сергей Николаев/РГ

Мелочей нет

Перед операцией с пациентом проводится большая работа.

Важна не только диагностика состояния глаз, но и общее здоровье и психологический фактор. Некоторым приходится отказывать, отмечают в "Микрохирургии глаза". Бывает, родственники хотят сделать такой подарок - отличное зрение, чтобы дорогой для них человек избавился от необходимости носить очки. Но самому ему в очках вполне комфортно, и он ничего не хочет менять. Мнение пациента - всегда решающее.