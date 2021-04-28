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28.04.2021 23:10
Рубрика: Общество

Папе присвоили звание

В Поморье одинокие многодетные отцы станут ветеранами труда
Текст: Марина Ледяева (Архангельск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 93(8444)
В Архангельской области будут присваивать региональное звание ветерана труда многодетным отцам, которые воспитывают детей в одиночку.

Раньше в Поморье его получали только мамы, родившие или усыновившие троих детей и больше. Ветеранское звание им присваивается по достижении пенсионного возраста, а также при наличии специального диплома "Признательность".

Фото: Алексей Дуэль
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Таким дипломом в регионе награждают многодетные семьи, которые достойно воспитывают детей, причем неважно каких - своих или приемных. Тем временем эту награду в Поморье получили уже четверо пап, поднимающих ребят без мамы. Но права на ветеранское звание, в отличие от матерей, у них не было.

Новый областной закон восстановил справедливость: ветеранами труда с выходом на пенсию смогут стать и многодетные отцы-одиночки.

Ветераны труда в Поморье получают субсидию на оплату 50 процентов услуг ЖКХ и ряд других льгот.

В регионах Общество Семья и дети Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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