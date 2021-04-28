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28.04.2021 10:06
Рубрика: Происшествия

В порту Архангельска загорелся сухогруз

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)

В Архангельске в порту Экономия утром загорелся стоящий у причала сухогруз "Таймыр".

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Как сообщило ГУ МЧС региона, сигнал о пожаре на судне поступил около 08:00. На место прибыли 33 сотрудника МЧС и девять единиц техники.

К тому моменту из второго трюма сухогруза (всего их три) шел черный дым - там горела тара на площади десять квадратных метров.

Пожарные применяют объемное тушение, с огнем борется и система пожаротушения судна.

Сухогруз "Таймыр" построен в 1990 году, зарегистрирован в Архангельске. Длина судна около 130 метров, ширина - около 19 метров, высота борта более 11 метров.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск

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