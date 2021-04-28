В Мурманской области будут производить мебель из песка и пластикового вторсырья. Речь идет о выпуске скамеек, урн, кашпо, беседок, сувениров и строительных материалов.

По подсчетам предпринимателя Виталия Матвеенко, на одну парковую скамью уходит около пяти тысяч полиэтиленовых пакетов, из них получается 40 килограммов мягкого вторичного пластика. Мощность цеха позволит ежемесячно перерабатывать около пяти тонн таких отходов в 150 новых полезных изделий. Например, скамеек. Внешне они почти неотличимы от деревянных, но в то же время имеют повышенную стойкость к износу и резким переменам погоды - это доказал опыт эксплуатации таких скамеек в Сибири.

- Сейчас мы получаем сырье из других регионов от компаний, занимающихся раздельным сбором и переработкой отходов, - говорит Виталий Матвеенко. - При поддержке администрации и правительства Мурманской области предполагается организовать дополнительные пункты сбора пластика и перейти на местное сырье.

Сегодня в регионе подобное производство отсутствует, хотя вторсырья здесь достаточно. Так, в 2020 году в Заполярье было собрано около 23 тысяч тонн фракций для дальнейшей переработки.

- Вторсырье из Мурманской области приходится отправлять в другие регионы, где есть промышленная база для его переработки, например в Санкт-Петербург, - отмечает заместитель директора компании-регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Виталий Измайлов.

Сегодня в Заполярье прорабатывается проект по производству RDF-топлива для твердотопливных котельных. Твердое вторичное топливо производится из отходов, в состав которых входят пластик, бумага, текстиль, резина, кожа, дерево и другие компоненты, способные гореть.