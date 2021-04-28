Владимир Путин осмотрел станцию "скорой помощи" в Пушкине

28 апреля президент посетил новое здание станции "скорой помощи" № 4 в городе Пушкин Санкт-Петербурга и пообщался с медиками. Владимир Путин пообещал переговорить с минздравом о возможности ввести упрощенный порядок работы на "скорой" - сразу после вуза. Для этого нужно соединить метод наставничества и аккредитации медицинским сообществом.

Президент осмотрел диспетчерскую, пункт хранения средств индивидуальной защиты, учебный класс​​​ и машину "скорой помощи", а также поздравил врачей "скорой" с профессиональным праздником, которому сам в прошлом году предложил придать официальный статус.

Новое отделение находится в просторном двухэтажном здании, на территории - гаражные боксы для санитарных автомобилей, рассчитанные на 15 машин. Здание было введено в августе 2020 года, в нем располагаются 10 бригад. Здесь есть все для работы и отдыха - диспетчерская, комната ожидания выездной бригады, учебная комната, комнаты отдыха, кабинеты предрейсового осмотра и амбулаторного приема граждан.

"Такого не было раньше", - рассказал президенту анестезиолог-реаниматолог Виктор Руцкий. "Я знаю, да", - заметил Путин. "Здесь места столько, что блуждали-блуждали... Чего только нет", - улыбнулся медик. Путин поинтересовался, сколько времени заняло строительство. "Года 2,5-3", - прикинул собеседник и показал карты, заметив, что население города растет. "И Павловск тоже ваш", - увидел Путин. Медик подтвердил, добавив, что летом из-за садоводов увеличивается охват в два раза. "Мы обслуживаем даже часть кольцевой автомобильной дороги", - уточнил Руцкий. "Раньше Московская, Киевская трасса были места убийственные. Сейчас дороги построили... ДТП уменьшились вообще на порядок", - рассказал он. "Бальзам", - оценил Путин. "Прямо как космический корабль", - также восхитился он оснащением машины "скорой".

Медицинский дезинфектор Лина Акеньшина показала наборы средств защиты. В каждой машине есть дополнительные. Сейчас, по ее словам, расход небольшой - 30 наборов в сутки. А в апреле прошлого года - до 200 доходило. "Вот посмотрел, что творится, по телевизору - Китай, Индия и прочее, вот наша медицина, мы все-таки на уровне", - оценил Руцкий.

"У нас, во-первых, реально хороший уровень подготовки, - пояснил Путин. - И второе, у нас есть поликлиническая сеть, чего в других странах нет". "У них же парамедики, а у нас врачи", - согласился Руцкий. "У нас система оказалась устойчивее и лучше подготовлена, более мобильная и более гибкая к той ситуации, которая сложилась. И потом быстро очень отреагировали, относительно быстро", - продолжил президент. "Но так, как требовала обстановка. И промышленность отреагировала... - ведь не было ничего, все было дефицитно", - вспомнил то тяжелое время Путин. "Масочек немножко, перчаток, - кивнул собеседник. - Буквально неделя - и тут же оно пошло".

Медбрат-анестезист Михаил Антонов показал учебный класс, где можно отработать навыки на манекенах. Сюда приезжают и студенты. "Кого зацепила "скорая", тот уже не уходит, - заметил Руцкий. - Экстрим, понимаете, адреналин, да". Он попросил, чтобы врач, не проходя двухлетнюю ординатуру, сразу после института мог бы работать на "скорой" - чтобы "нахвататься практики".

"У нас есть система аккредитации, когда само сообщество определяет возможность допуска к работе", - заметил Владимир Путин. Также есть наставничество для врачей с пятилетним стажем, сейчас это апробируется в 13 регионах. Хотя Санкт-Петербург не входит, сказал он. "Но результат будем иметь", - подчеркнул президент. "Аккредитация медицинским сообществом и наставничество - если два эти элемента соединить между собой, то тогда можно сделать", - решил Путин. "Я с минздравом проговорю обязательно", - заверил он. Руцкий также напомнил, что в пандемию с больными работали волонтеры, не имеющие законченного медицинского образования. "Так что хорошая идея, с учетом дефицита кадров", - аргументировал он.

Вас и ваших коллег ждут, как ангелов, потому что главная цель - спасти человека. Нет ничего более благородного

Руцкий поблагодарил за высокую оценку труда медиков в Послании и за помощь семьям с детьми и с ипотекой. "Значит, цель достигнута", - сказал Путин. "Когда есть квартира, это совсем другая жизнь, база семьи", - заметил он. "Нужно помогать всем, но семьям с детьми в первую очередь. Потому что мы не только помогаем взрослым, детям помогаем", - пояснил президент. "Вас и ваших коллег ждут, как ангелов, потому что главная цель - спасти человека. Нет ничего более благородного", - заключил он.