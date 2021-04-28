Возможности телемедицины очень помогли пациентам во время пандемии

Аксиома: заболел - иди к врачу. И чем раньше, тем лучше. Но сегодня можно заняться своим здоровьем без визита в поликлинику или вызова врача на дом. Новые возможности дают цифровые технологии, которые обеспечили стремительное развитие телемедицины.

Прямо во время осмотра больного к процессу может подключиться врач любой специальности СЗОНКЦ им. Л. Г. Соколова ФМБА России. Фото: Пресс-служба СЗОНКЦ им. Л. Г. Соколова ФМБА

От переписки - к консилиуму

Неподготовленный человек свяжет телемедицину с телевизором, и будет не совсем прав. Греческая приставка tele- означает "вдаль, далеко", то есть "телемедицина" - это "медицина на расстоянии".

В Петербурге возможности телемедицины используются с конца 1990-х годов. Сначала технология использовалась для того, чтобы врачи на местах могли получить консультацию коллег-специалистов из самых крупных федеральных лечебных центров. Сегодня такое общение доступно самим пациентам, нужно лишь иметь доступ в интернет. Врача можно будет и видеть, и слышать, а местонахождение того и другого по большому счету значения не имеет. Одной из первых ее начала внедрять ФГБУЗ "Клиническая больница N 122 им. Л. Г. Соколова", которая к настоящему моменту превратилась в Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Л. Г. Соколова ФМБА России, включающий многопрофильный стационар на 560 коек, Центральную поликлинику на 1500 посещений в день, пять промышленных поликлиник и два филиала: N 1 в городе Валдай Новгородской области, организованный в первую очередь для оказания экстренной помощи в регионе, и N 2 в Санкт-Петербурге - научно-клинический центр на улице Красина. А также курирующий 14 учреждений Северо-Запада системы ФМБА в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Архангельской и Мурманской областях. Сначала консультации проводились в минимальном объеме. Но когда в начале 2000-х годов появилась возможность вести истории болезни в электронном виде, случился настоящий прорыв.

- Закрытая компьютерная сеть позволяет и врачу на месте, и врачу или консилиуму специалистов, консультирующих из Петербурга, изучать историю болезни, причем каждому самостоятельно, анализировать результаты обследований, КТ, МРТ, - рассказывает корреспонденту "РГ" начальник управления информационных технологий СЗОНКЦ им. Л. Г. Соколова ФМБА России Владимир Григорьев. - Все - в реальном времени.

Телемедицина дает возможность посоветоваться с врачом, не вставая с дивана

С помощью этой системы более эффективной оказывается и экстренная помощь. Кстати, с тех пор как заработал Валдайский филиал центра, смертность от дорожных аварий в районе трассы Москва - Петербург снизилась в несколько раз. Например, после ДТП еще в машине скорой возможно провести первичное обследование, сделать ЭГК, передать его кардиологу - и фельдшер еще во время пути получит рекомендации, которые могут спасти жизнь человека. А не так давно с помощью телемедицины удалось помочь матросу на ледоколе прямо в море. В консультации участвовали судовой врач, специалист береговой клиники, в которую обратились первоначально, и профессор кардиологии из Северной столицы.

Не теряя времени

Наверное, можно говорить о том, что на системе "врач - врач" медики тренировались. А когда отработали все нюансы, стали внедрять новое направление - "врач - пациент". Сегодня, в период коронавирусной пандемии, особенно в самом ее начале, возможности телемедицины оказались критически важны. Во-первых, часть многопрофильных стационаров полностью перепрофилировали для борьбы с инфекцией, из-за чего была приостановлена плановая помощь больным, что отнюдь не означает снижения потребности в ней. Во-вторых, состояние многих выписанных было таково, что до поликлиники им было просто не дойти. А в-третьих, режим самоизоляции резко ограничил возможности граждан в получении квалифицированных медицинских консультаций. И оказалось очень полезным, что на сайте научно-клинического центра уже работал телекабинет, где можно было пообщаться с врачом на актуальную тему. В рабочее время.

Воспользоваться услугой довольно просто, регистрация не отличается от заполнения любой онлайн-формы: имя (не обязательна даже фамилия), телефон и адрес электронной почты, форму можно заполнить самостоятельно на сайте, а можно - через call-центр. После оформления медицинской карты и заключения договора на почту придут логин и пароль от личного кабинета.

- Кабинет дает возможность выбрать доктора и дату, оплатить визит с помощью банковской карты, после чего на почту придет ссылка для входа в конференцию в выбранное время, - поясняет Григорьев. - Доктор тоже получает сообщение о консультации, и в назначенное время они встречаются в интернете, видят и слышат друг друга. Предварительно можно пересылать медицинские документы и изображения. Вся информация надежно защищена.

Конечно, время консультации ограничено, оно составляет 20 минут. Однако этого, как правило, достаточно для составления полноценного врачебного заключения. А в случае необходимости доктор не оставит с ним пациента один на один: предложит госпитализацию или поставит в очередь на плановую операцию. Большинство услуг СЗОНКЦ им. Л. Г. Соколова ФМБА России можно получить по полису ОМС или ДМС. Можно также оформить документы на получение высокотехнологичной медпомощи по квотам.

Кстати, поясняют специалисты, возможность удаленной медицинской консультации может вообще послужить катализатором более ответственного отношения граждан к своему здоровью. Для визита в поликлинику нужно выбрать время, для посещения специалиста - при этом сначала пройти через кабинет терапевта, и на все это уходят часы и часы. Да и просто заставить себя пойти к врачу при наличии каких-то подозрений бывает страшно. А телемедицина дает возможность посоветоваться с врачом, не вставая с дивана, оставаясь в привычной и спокойной обстановке - пациент может использовать любое мобильное устройство с доступом в Сеть и записаться к абсолютно любому специалисту.

"П" как профилактика

Новые возможности телемедицины были обозначены несколько лет назад в перспективной модели здравоохранения, получившей название "4 П - медицины" по основным направлениям работы: персонализация (индивидуальный подход к каждому пациенту), предикция (создание вероятностного прогноза здоровья), партисипативность (мотивированное участие пациента) и превентивность (предотвращение появления заболеваний). Диспансеризация населения сегодня ведется активно во всех регионах России, однако некоторые профессии требуют при этом и регулярных профосмотров. А если учитель, повар, фармацевт работают в отдаленном населенном пункте и добираться до медицинской организации им долго и сложно, на помощь придет телемедицина. Подобные телепрофосмотры проводятся и для тех, кто трудится в море или работает вахтовым методом в отдаленных районах. География таких мест обширна: от Крыма до Чукотки.

Еще одно направление работы для коллективов, долгое время находящихся в изолированных или психологически сложных условиях, - психофизиологические обследования и консультации, как индивидуальные, так и групповые.

- Нормальный психологический климат в коллективе, тем более находящемся в ограниченном пространстве и в труднодоступной местности, - архиважен, - подчеркивает главный врач Центральной поликлиники СЗОНКЦ им. Л. Г. Соколова ФМБА России Светлана Москалева. - С ледокола на льдину не высадишь, да и нового работника во льдах не найдешь. Поэтому огромное значение приобретают превентивные меры, а в случае возникновения конфликта - его погашение.

Специально для решения подобных задач в научном центре была создана психофизиологическая лаборатория. Здесь, к примеру, проверяют соответствие кандидатуры соискателя основным профессионально важным психологическим и психофизиологическим характеристикам вакансии, если это необходимо по закону, или по желанию работодателя. А кроме того, психофизиологическое обследование позволяет вовремя увидеть признаки состояний, снижающих надежность персонала, задействованного в опасных сферах. Например, таких, где авария на производстве грозит масштабной экологической катастрофой. Один из "коллективных пациентов" - Киришский нефтеперерабатывающий завод.

- На нашем предприятии есть приборы, в основу которых внедрены источники ионизирующего излучения. Для того чтобы иметь право работать с ними, сотрудники должны проходить психо-физиологическое тестирование, - рассказал заместитель технического директора КИНЕФ по охране труда, промышленно-экологической безопасности Алексей Казаков. - В период пандемии коронавируса отправить 11 человек для проведения обследования было сложно, и психофизиологическая лаборатория организовала нам этот процесс дистанционно. В течение двух дней прошло обследование, затем по почте мы получили справки о прохождении и всеобъемное исчерпывающее заключение о психофизиологическом состоянии наших работников.

Кстати

В настоящее время в нашей стране действует общероссийская телемедицинская система дистанционных консультаций федерального и регионального уровней, сегодня к ней подключено 36 научных медицинских исследовательских центров, оказывающих телеконсультации.

Акцент

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Все идет по плану

Больницы Петербурга возвращаются к обычной работе.

Медицинские учреждения, ранее перепрофилированные для работы с ковидными пациентами, возобновляют оказания плановой и экстренной помощи. Как сообщили в ФГБУ СЗОНКЦ имени Соколова ФМБА России, они вернулись к обычной работе 5 апреля. Помощь больным с COVID-19 и пневмониями продолжают оказывать 14 стационаров - 12 городских и два федеральных.