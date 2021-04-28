Жители петербургской коммуналки пожаловались на питона в ванной

В Петербурге жители шестикомнатной коммунальной квартиры по улице Кронверкской пожаловались в прокуратуру на соседа, который держит в своей комнате питона и моет его в общей ванной комнате.

Как сообщили "РГ" в прокуратуре Петербурга, сейчас по обращению проводится проверка. Выясняется, есть ли у хозяина разрешительные документы на содержание питона, а также, в каких условиях содержится змея.

Известно, что тигровому питону около десяти лет, длина змеи составляет более трех метров. У мужчины в этой коммуналке есть две комнаты. В одной он живет со змеей, в другой содержатся кролики, которые используются в качестве живого корма.

Питон не живет в террариуме, а ползает по квартире вслед за хозяином и даже спит с ним на одном диване. Наибольшее возмущение вызывает у соседей то, что змея перемещается по коридорам, заглядывает на кухню и периодически принимает ванну в том же самом помещении, что и остальные соседи.