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28.04.2021 19:19
Рубрика: Общество

Журналистов Петербурга научат основам самообороны

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Петербургских журналистов научат основам безопасности в профессиональной деятельности и в быту. Обучающий семинар пройдет 30 апреля на базе Комплексной школы высшего спортивного мастерства на Каменноостровском проспекте.
Фото: Санкт-Петербургское отделение Союза журналистов России Фото: Санкт-Петербургское отделение Союза журналистов России
Фото: Санкт-Петербургское отделение Союза журналистов России

Как рассказали в Санкт-Петербургском отделении Союза журналистов России, программа семинара состоит из теоретической - правила личной безопасности на улице и дома, в местах массовых мероприятий, при выполнении своих профессиональных обязанностей в замкнутых пространствах - и практической части. Мастера айкидо, джиу-джитсу, каратэ, самбо, рукопашного боя покажут слушателям семинара защитно-атакующие действия в рамках правового поля, приемы самозащиты в различных ситуациях.

Молодые журналисты встретились на форуме "Диалог культур"

- Цель программы, которую мы совместно с Союзом журналистов России проводим уже не первый раз - помочь журналистам уберечь себя, - говорит исполнительный директор Российского союза боевых искусств (РСБИ) Рамиль Габбасов. - Но не просто так мы назвали программу "Сила слова". На семинарах будут говорить и о том, как воздействовать психологически.

Организаторы всячески подчеркивают, что задача программы - в первую очередь обезопасить представителей СМИ, которые в силу профессиональных обязанностей могут попадать в сложные ситуации.

- Журналистская работа связана с повышенным риском. Иногда приходится пересекаться с людьми недостаточно адекватными, с людьми, которые предпочитают физическое насилие, - пояснил цель проекта председатель Санкт-Петербургского отделения Дмитрий Шерих. - И наша программа нацелена на то, чтобы журналист умел правильно и четко реагировать при возникновении такой ситуации. После одного семинара журналист, конечно, не станет мастером боевых искусств, но будет научен элементарным базовым инструментам и подходам. Поэтому я приглашаю коллег посетить семинар. Будет очень интересно и полезно.

Контакт

Записаться для участия в семинаре можно по электронной почте info@jourspb.ru или rsbi-sp@mail.ru.

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