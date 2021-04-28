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28.04.2021 16:24
Рубрика: Общество

Шашка в наследство

На Кубани отметили 30 лет со Дня реабилитации казачества
Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 92(8443)
В минувшую субботу на Главной городской площади столицы региона состоялся посвященный этой дате парад Кубанского казачьего войска (ККВ), в котором приняли участие более 3800 человек, в том числе представители всех районных отделов войска, военнослужащие и члены Союза казачьей молодежи Кубани.
Парад начался с торжественного выноса на площадь почетным караулом ККВ исторических регалий Кубанского казачьего войска. Фото: Пресс-служба ККВ Парад начался с торжественного выноса на площадь почетным караулом ККВ исторических регалий Кубанского казачьего войска. Фото: Пресс-служба ККВ
Парад начался с торжественного выноса на площадь почетным караулом ККВ исторических регалий Кубанского казачьего войска. Фото: Пресс-служба ККВ

Для казаков Краснодарского края годовщина принятия закона "О реабилитации репрессированных народов" - это память о тех массовых ссылках и расстрелах, которым они подверглись по решению Советской власти в XX веке, а также признание невиновности всех пострадавших на Кубани в результате этих репрессий. Парад проходит в Краснодаре ежегодно.

Фото: Пресс-служба ЗВО
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Приветствуя собравшихся, губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что за эти годы казачество прошло сложный путь - от первых шагов возрождения до уверенного развития.

- Сегодня вы с честью выполняете свое главное предназначение: верой и правдой служить стране и народу, - сказал глава региона. - От того, какими вы будете сегодня, зависит, каким казачество на Кубани станет завтра. В каждом из вас течет кровь предков - героев-казаков, которые осваивали и защищали наш край.

Атаман ККВ Александр Власов в своем выступлении обратил внимание на то, что во время репрессий казачество, насчитывавшее более миллиона человек, за несколько лет было фактически уничтожено. Его реабилитация состоялась лишь в 1991 году.

Создание экономически независимых казачьих хозяйств - одна из главных задач войска

- Без преувеличения можно сказать, что беды в этот тяжелый период коснулись каждой кубанской семьи, - подчеркнул Александр Власов. - Но оказалось невозможным сломить казачий дух. Возрождение казачества в масштабах всей страны - яркий тому пример.

Стоит отметить, что сейчас Кубанское казачье войско является самым мощным из всех 12 существующих в России. Его численность достигла 53 тысяч человек, а с членами семей - 166 тысяч. В школах по всему краю открыты казачьи классы и кадетские корпуса. А учрежденный Союз казачьей молодежи объединил 90 тысяч человек. В пользовании ККВ находится 17,7 тысячи гектаров земли. Создание экономически независимых казачьих хозяйств сейчас является одной из главных задач. Для того чтобы ее решить, а также наладить взаимодействие служивых с местной властью, атаманов казачьих районных обществ начали приглашать на должности заместителей глав районов.

После приветственных слов губернатора Кубани и атамана ККВ почетный караул торжественно вынес на площадь регалии Кубанского казачьего войска, в том чис-ле - жалованную грамоту императрицы Екатерины II, исторические знамена и иконы, подаренные казакам патриархами всея Руси.

Затем парадные расчеты маршем прошли по Главной городской площади. В этом году парад проходил без зрителей, но как всегда торжественно.

Девятого мая по Красной площади

В День Победы казаки Кубанского войска и Всевеликого войска Донского в составе двух пеших расчетов - по 105 человек - пройдут по Красной площади. На параде их возглавит атаман Всероссийского казачьего общества генерал Николай Долуда, который в течение 12 лет возглавлял Кубанское казачье войско.

К этому значимому событию служивые уже две недели усиленно готовятся на подмосковном полигоне в Алабино. Созданная там площадка по размеру точно повторяет Красную площадь. При этом все участники строго соблюдают требования безопасности: на параде не будет людей, которые не прошли курс вакцинации. Репетируют казаки каждый день по несколько часов, а вместе с парадными расчетами других родов войск России - три раза в неделю.

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