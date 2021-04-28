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28.04.2021 18:00
Рубрика: Происшествия

На Кубани ввели штрафы за навязывание курортных услуг

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В преддверии летнего курортного сезона на Кубани законодательно урегулировали работу промоутеров. Теперь за навязывание жителям и гостям курорта зазывалам грозит штраф в пять тысяч рублей.

Фото: Марина Волосевич
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По информации пресс-службы Законодательного собрания Краснодарского края, депутаты по предложению администрации города-курорта Сочи внесли изменения в статьи 2.3 и 12.2 закона Краснодарского края "Об административных правонарушениях".

Административная ответственность предусмотрена для зазывал, которые настырно предлагают прохожим услуги такси, аренды квартир, экскурсии, морские прогулки и другие.

- Не просто так прозвучавшая инициатива исходила от руководства города-курорта Сочи, - отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко. - Отдых на Кубани должен быть привлекательным для наших гостей. Навязчивые приставания к отдыхающим с предложением своих услуг не способствуют реализации концепции развития наших курортов. Приехавший на курорт человек сам должен решать, где и как ему отдыхать, на какую экскурсию пойти. Если этого не понимают так называемые зазывалы, то должны отвечать рублем. И это будет справедливо.

Реализация услуг под видом промоутерства приобрела особую популярность в Сочи и на других курортах региона в последние несколько лет. Кроме того, неизвестные организаторы зачастую принимают деньги без контрольно-кассовой техники и платежных документов, из-за чего увеличилось количество жалоб и обращений о некачественном обслуживании и фактах обмана.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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