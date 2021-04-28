На трассе "Таврида" возобновили движение после аварии с фурой

На 82-м километре трассы "Таврида" возобновлено движение транспорта по направлению в Керчь. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ "Упрдор "Тамань".

Как сообщалось ранее, движение по двум полосам трассы в керченском направлении блокировал перевернувшийся большегруз Mercedes, который направлялся в Симферополь. Причиной аварии, по словам водителя фуры, стал взрыв колеса.

На данный момент специалисты устранили все последствия ДТП и эвакуировали автомобиль с места аварии, в которой, к счастью, никто не пострадал.