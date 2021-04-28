Трассу "Таврида" перекрыли из-за перевернувшейся от взрыва колеса фуры

В связи с автомобильной аварией на 82-м километре движение вдоль трассы "Таврида" по направлению в Керчь временно перекрыто. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ "Упрдор "Тамань".

Авария произошла в 7.20. Сейчас к месту ДТП отправились сотрудники подрядной организации, обслуживающей трассу.

- Организован объезд через Феодосийскую развязку с выходом на региональную сеть дорог, - уточнили в пресс-службе.

В МЧС Крыма уточнили, что направлявшийся в Симферополь водитель большегруза Mercedes не справился с управлением на повороте. В итоге фура пробила отбойник и, вылетев на встречную полосу, перевернулась. В дорожной аварии никто не пострадал.

Пресс-служба регионального МВД в комментарии РИА Новости сообщила со ссылкой на водителя большегруза, что опрокидывание автомобиля спровоцировал взрыв колеса.