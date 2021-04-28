Новостройки у моря подорожали за год на 21%

Ажиотажный спрос на квартиры курортов Краснодарского края отмечают эксперты. С начала нынешнего года квадратный метр новостроек в регионе, по данным портала "Мир квартир", подорожал на 8%, а за год - на 21%. На вторичном рынке цены выросли на 7% и 16% соответственно.

Сильнее всего выросли спрос и цены на жилье в Сочи. До 80% сделок там приходится на иногородних, инвесторы скупают по несколько лотов за раз.

Объекты бизнес-класса дорожают стремительнее других, цены на стандарт- и комфорт-класс повышаются медленнее, но все равно невиданными темпами, говорит гендиректор портала Павел Луценко. В ближайшие месяцы рост цен продолжится, в том числе из-за вводимого в Сочи с 1 июля моратория на строительство многоквартирных домов. В среднем квадратный метр в новостройке в Сочи стоит сейчас 165 тысяч рублей (на 25,4% больше, чем год назад), на вторичном рынке - 151 тысячу рублей.

Новое жилье в Геленджике подорожало за год на 22,9% (до 123 тысяч рублей за "квадрат"), вторичное - на 16,4% (до 115 тысяч рублей). В Геленджике серьезные проблемы с водой, отмечает Луценко, на все построенные комплексы сетей не хватает, очистные сооружения старые. "В городе запросто можно купить квартиру в многоэтажке без подключения к коммуникациям - с персональной домовой скважиной и септиком", - отмечает он.

Анапа прирастает, в основном, студиями и одно-двухкомнатными квартирами, три четверти из них с предчистовой отделкой. Жизнь там бюджетнее, чем в Сочи и Геленджике. "Среди покупателей много жителей Кубани, Кемеровской, Тюменской, Свердловской областей, Подмосковья и Ленобласти. Квартиры берут и для сезонного пользования, и для постоянного проживания", - добавляет Луценко. Квадратный метр анапских новостроек за год увеличился в цене на 21,2% и почти достиг 98 тысяч рублей, на вторичном рынке цены выросли на 15,6%, до 93,7 тысячи рублей.

В Новороссийске новое жилье подорожало за год на 17,5%, вторичное - на 16,4%. Средняя цена квадратного метра в новостройке - 79,8 тысячи рублей. В Туапсе прирост еще скромнее - на 14,4% за год, до 66,3 тысячи за "квадрат".