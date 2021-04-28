Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
12:22 28.04.2021

Новостройки у моря подорожали за год на 21%

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Ажиотажный спрос на квартиры курортов Краснодарского края отмечают эксперты. С начала нынешнего года квадратный метр новостроек в регионе, по данным портала "Мир квартир", подорожал на 8%, а за год - на 21%. На вторичном рынке цены выросли на 7% и 16% соответственно.

Фото: iStock
В России стало меньше проблемных домов

Сильнее всего выросли спрос и цены на жилье в Сочи. До 80% сделок там приходится на иногородних, инвесторы скупают по несколько лотов за раз.

Объекты бизнес-класса дорожают стремительнее других, цены на стандарт- и комфорт-класс повышаются медленнее, но все равно невиданными темпами, говорит гендиректор портала Павел Луценко. В ближайшие месяцы рост цен продолжится, в том числе из-за вводимого в Сочи с 1 июля моратория на строительство многоквартирных домов. В среднем квадратный метр в новостройке в Сочи стоит сейчас 165 тысяч рублей (на 25,4% больше, чем год назад), на вторичном рынке - 151 тысячу рублей.

Новое жилье в Геленджике подорожало за год на 22,9% (до 123 тысяч рублей за "квадрат"), вторичное - на 16,4% (до 115 тысяч рублей). В Геленджике серьезные проблемы с водой, отмечает Луценко, на все построенные комплексы сетей не хватает, очистные сооружения старые. "В городе запросто можно купить квартиру в многоэтажке без подключения к коммуникациям - с персональной домовой скважиной и септиком", - отмечает он.

Анапа прирастает, в основном, студиями и одно-двухкомнатными квартирами, три четверти из них с предчистовой отделкой. Жизнь там бюджетнее, чем в Сочи и Геленджике. "Среди покупателей много жителей Кубани, Кемеровской, Тюменской, Свердловской областей, Подмосковья и Ленобласти. Квартиры берут и для сезонного пользования, и для постоянного проживания", - добавляет Луценко. Квадратный метр анапских новостроек за год увеличился в цене на 21,2% и почти достиг 98 тысяч рублей, на вторичном рынке цены выросли на 15,6%, до 93,7 тысячи рублей.

В Новороссийске новое жилье подорожало за год на 17,5%, вторичное - на 16,4%. Средняя цена квадратного метра в новостройке - 79,8 тысячи рублей. В Туапсе прирост еще скромнее - на 14,4% за год, до 66,3 тысячи за "квадрат".

Сейчас читают

Земля
05:00

Как получить налоговый вычет на строительство дачи

Как получить налоговый вычет на строительство дачи

С 21 мая граждане России будут получать часть налоговых вычетов из НДФЛ в упрощенном порядке. Это касается также строительства и покупки дач. Об особенностях получения вычета за дачу рассказали "Российской газете" в ФНС

Ипотека
26.04.2021

Льготная ипотека перестала компенсировать рост цен на жилье в Москве

Льготная ипотека перестала компенсировать рост цен на жилье в Москве

Аналитики сравнили ставки по жилищным кредитам накануне старта программы льготной ипотеки и сейчас. Выяснилось, что рост цен на жилье в Москве нивелировал эффект льготной ипотеки - она теперь не позволяет экономить

Недвижимость
26.04.2021

Оформить права на недвижимость теперь можно из другого региона

Оформить права на недвижимость теперь можно из другого региона

Подать документы в Росреестр теперь можно по экстерриториальному принципу в многофункциональных центрах всех регионов страны, заявил руководитель ведомства Олег Скуфинский. Воспользоваться услугой могут как физические, так и юридические лица