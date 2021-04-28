Два туристических проекта из Севастополя вышли в финал конкурса "Мастера гостеприимства". Одни предприниматели собираются погрузить экскурсантов в прошлое с помощью виртуальной реальности, другие - создать школу российского вина. Начать оба проекта планируют уже этим летом.

- Идея в том, чтобы использовать виртуальную реальность и иммерсивные постановки для погружения участников экскурсии в далекое прошлое, - говорит автор проекта "Машина времени" Илья Давыдов. - В нескольких точках маршрута туристам будут выдавать шлемы виртуальной реальности, и они смогут увидеть, как выглядели улицы античного Херсонеса, замки и усадьбы Крыма, стать свидетелями сражений, встретить исторических персонажей.

Давыдов увлекается исторической реконструкцией и год назад начал проводить иммерсивные экскурсии по центральному кольцу Севастополя. В нескольких точках группу встречали "живые" исторические персонажи. Например, из дома выходил Корнилов и рассказывал, что принято решение затопить корабли, показывал карту Севастопольской бухты. Участники были в восторге. Но при попытке масштабировать проект возникли сложности: нужно было собирать реквизит, искать людей. Так родилась идея воссоздать атмосферу прошлого в виртуальной реальности. Первый маршрут пройдет у Балаклавской бухты. Надевая VR-шлемы в разных точках, участники группы увидят английские парусники периода Крымской войны и лагерь британских солдат, прогуляются по набережной конца XIX - начала XX века, когда Балаклава развивалась как курорт, поднимутся к восставшей из руин генуэзской крепости Чембало и встретятся с ее консулом, заглянут к пограничникам, которые оберегали подступы к Балаклаве в годы Великой Отечественной войны.

- Таких проектов еще не было, - говорит Давыдов. - Есть экскурсии с элементами дополненной или виртуальной реальности, когда участники видят, каким был исторический объект, его схематическое изображение. А у нас можно как бы вернуться в прошлое, почувствовать, пережить.

Чтобы открыть маршрут по 10 виртуальным точкам, понадобится 3,2 миллиона рублей. Около полугода уйдет на то, чтобы записать видеоролики с участием реконструкторов, создать 3D-модели исторических памятников и встроить их в видеоряд. Средства также пойдут на закупку шлемов виртуальной реальности и разработку сайта. Пешеходные экскурсии будут стоить 1500 рублей, автобусные - 2500.

По словам Ильи Давыдова, свой проект он реализует независимо от того, победит ли в конкурсе "Мастера гостеприимства". Для пробы уже этим летом планирует устроить экскурсии на Константиновской батарее в Севастополе.

- Ведем переговоры об этом с Русским географическим обществом, - сообщил Илья. - Батарея была отреставрирована, делать ее 3D-модель не надо, но мы можем воссоздать интерьер времен Крымской войны. Зайдя в современный коридор, туристы увидят в VR, как по нему пробегают солдаты русской армии. Здесь стоят отопительные печи XIX века и корабельные пушки, раздаются команды, залпы... Постараемся достичь эффекта полного погружения.

Глава Крымской ассоциации сомелье Тахмина Скуридина разработала программу образовательных винных туров, на базе которых откроется школа русского вина. Проект реализуется совместно с филиалом Московского государственного университета в Севастополе.

- Хотим привлечь больше туристов в Севастополь вне сезона, - говорит Тахмина. - Наша аудитория - это отельеры, рестораторы, работники сферы гостеприимства, винные туристы, гиды и блогеры. Они смогут не только посетить винные хозяйства Крыма, но и получить удостоверение государственного образца, повысить квалификацию или пройти курс переподготовки.

По ее словам, программу уже утвердил ученый совет филиала МГУ, ведется работа над учебным пособием, куда войдет информация о винодельнях полуострова. На воплощение проекта требуется три миллиона рублей, но вложения окупятся уже через 2,5 года, если каждый месяц запускать новую группу. Обучение рассчитано на 21 день, его стоимость составляет 85 тысяч рублей. Участники смогут выбрать полную программу с курсом лекций, по итогам которой выдается диплом, или же сосредоточиться на практических знаниях о винодельнях Севастополя и Крыма, изучать виноградники, терруары, производство, линейки вин. Для пилотного тура, который состоится этим летом, уже собирают группу.

- Винный туризм активно популяризируется в России с 2010 года, - продолжает сомелье. - В европейских странах годовой оборот этой отрасли превышает пять миллиардов евро, а число туристов - более 10 миллионов. У нас же в 2020 году было всего полмиллиона винных туристов. Наши винодельческие предприятия развиваются, создают проекты для туристов, строят гостиницы на винодельнях. Но при этом ни в России, ни в других странах обучающие программы не включают российское виноделие, никто не расскажет о наших терруарах и виноделах.

Комментарий

Мария Литовко, вице-губернатор Севастополя:

- Севастополь оказался в числе лидеров по бронированию на майские праздники, на 9 Мая в гостиницах уже забронировано 92 процента мест. Это хорошие показатели, и важна ответственная подготовка бизнеса к турсезону. Мы ищем новые возможности развития экотуризма в Севастополе. После открытия велотропы прорабатываем дополнительные маршруты для мотоциклов и квадроциклов, чтобы они не наносили вреда природе и не пересекались с пешеходами. Также будем внедрять ИT-инструменты в туризме, работаем над созданием интернет-платформы, которая поможет гостям ориентироваться в Севастополе, выстраивать маршруты, узнавать о событиях. Событийная повестка Севастополя в 2021 году, надеюсь, будет не менее насыщенной, чем в прошлом. Туристическое сообщество, со своей стороны, формирует новые экскурсионные программы, а отельеры настроены на увеличенный турпоток.

Между тем

В турсезоне-2021 Севастополь сделает ставку на экологический и событийный туризм. В городе открыли первый веломаршрут на Большой севастопольской тропе. Он протянулся на 21 километр от Балаклавы до села Гончарного по Байдарскому заказнику. С велотропы можно любоваться видами на море и средневековую крепость Чембало. Маршрут рассчитан на велосипедистов с разной подготовкой, преодолеть его можно за 2 - 3 часа. На пути установлено более 80 указателей с координатами. А общая протяженность Большой севастопольской тропы уже достигла 247 километров.