Астраханский театр оперы и балета 28 и 29 апреля представит премьеру балета Lе Pari, трогательную историю любви композитора Фредерика Шопена и писательницы Жорж Санд. Спектакль поставлен на музыку самого Шопена, ее исполнит приглашенный из Парижа пианист-виртуоз Франсуа Дюмон.

- Я давно вынашивал этот проект, мечтал о нем и предложил идею, как только стал балетмейстером астраханского театра, - говорит главный балетмейстер Астраханского театра оперы и балета, народный артист Российской Федерации Дмитрий Гуданов. - Мне было интересно раскрыть тему отношений Шопена и Жорж Санд. Он - тонкий артист, очаровательный деликатный человек. Она шокирует своим эпатажным поведением: курит, носит брюки, спорит с мужчинами. Всем кажется, что между столь разными людьми не может быть ничего общего. Но они десять лет любили друг друга, годы их романа подарили миру лучшие произведения Шопена и самые известные книги Жорж Санд.

По словам исполнительницы главной женской роли, народной артистки России, примы Большого театра Марии Александровой, в постановке отчетливо звучит тема соперничества и в любви, и в творчестве, отсюда и название Lе Pari.

- Жорж Санд была очень свободолюбивой, ломала устои и условности, но Шопен был самым ярким мужчиной в ее жизни, и она оберегала его гений, - рассказала Мария Александрова.

Перед зрителями предстанет еще одна "звездная пара": близкий друг Шопена композитор Ференц Лист и графиня Мари д'Агу, ставшая, как и Санд, писательницей. Творческим детищем их романа, завершившимся расставанием, стал знаменитый фортепианный цикл Листа "Годы странствий".

Известного французского пианиста Франсуа Дюмона, чья карьера началась с победы в международном конкурсе имени Шопена, также можно назвать действующим лицом в этом представлении. Костюмы создал Кирилл Гасилин, кутюрье, прошедший стажировку в Париже.

- Шопен сам характеризовал свою музыку словом "жаль", - напоминает художественный руководитель театра, главный дирижер Валерий Воронин. - Печаль, трагизм и все связанные с этим чувства могут охарактеризовать его творчество. Но это очень благодатная музыка для балетов, которых по Шопену поставлено большое количество.

Между тем

Астраханский театр оперы и балета стал победителем Всероссийского конкурса проектов военно-исторической тематики.

- Российское военно-историческое общество подтвердило, что мы выиграли грант на исполнение кантаты "Александр Невский". Планируем выступление в конце мая на открытом воздухе в Астраханском кремле, - сообщил художественный руководитель театра, главный дирижер Валерий Воронин.