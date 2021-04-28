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28.04.2021 14:05
Рубрика: Экономика

В горах Сочи откроют более 40 километров новых пеших маршрутов

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
В горах Сочи решили развивать природный туризм и альтернативные виды отдыха. Сейчас путешественники все больше стремятся к уединению с природой и изучению диких мест.
Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор" Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"
Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"

В предстоящем летнем сезоне на курорте "Роза Хутор" откроются 13 пеших маршрутов, два из которых новые - "Пастушьими тропами к Греческому мосту" и "Нахазо". Первый начинается из долины курорта с подъемом на канатных дорогах. Он проходит по пастушьим тропам южного хребта Аибги, спускается в долину реки Мзымта, к поселку Красная Поляна. Его протяженность составляет 22 километра, что занимает около 10-12 часов в светлое время суток.

Фото: Юлия Крымова/ РГ
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Второй маршрут проходит от верхней станции канатной дороги "Кавказский экспресс" по горнолыжной трассе "Явор" к нижней станции подъемника "Крокус" и далее следует траверсом вдоль хребта Аибга по грунтовой дороге. Протяженность пути - около 8,7 километра, длительность - шесть часов. По ходу следования туристам также открываются горные панорамы. Эти маршруты предполагают обязательное сопровождение опытным гидом-проводником.

- Мы создаем разветвленную сеть пеших маршрутов, которые позволят нашим гостям совершить увлекательное и безопасное путешествия в горы для знакомства с уникальными красотами Западного Кавказа, - рассказала руководитель управления активного отдыха и туризма горного курорта Ольга Падейская. - Очень хотелось бы возродить когда-то очень популярную в нашей стране тему туристических походов, но уже в новом более комфортном режиме. Для нас важно развивать культуру летнего отдыха в горах, показать, что здесь гораздо интереснее проводить время, чем на пляже.

Напомним, в прошлом году отдыхающие могли воспользоваться 80 километрами пеших троп на курорте: работали 11 маршрутов разной сложности: "Тропа здоровья", "Йети-тропа", "Озерный траверс", "Харгинский лес", "Каменный столб", "Юрьев хутор", "Панорама", "Парк водопадов", "Путь к водопадам", "От снежников до водопадов", "Тропа Чемпионов".

Также на курорте "Красная Поляна" в этом году появятся новые экотропы.

- К лету готовится запуск двух новых экотроп: одна из них будет вести к крупнейшему объекту историко-культурного наследия Красной Поляны, вторая - длиной более 15 километров - станет самой протяженной экотропой курорта и будет проходить через все зоны высотной поясности, - отметили в пресс-службе курорта.

Всего гости смогут посетить самостоятельно или с гидами пройти 40 километров пеших маршрутов, прогуливаясь через реликтовый лес к альпийским лугам. К слову, на этих дорогах будут установлены дополнительные скамейки с видом на горные панорамы.

Фото: Крымова Юлия/РГ
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В горно-туристическом центре "Газпром" в этом сезоне откроется прежний пеший маршрут, а летом планируется создать новую тропу, о протяженности которой пока неизвестно.

- В ближайшие три года мы видим приоритетной задачей развитие природного туризма, которая реализуется в сотрудничестве с Сочинским национальным парком и Кавказским биосферным заповедником, - объяснила заместитель директора департамента курортов и туризма администрации Сочи Ирина Сажнева. - Предполагается проработка нового туристического кольца с расширением сети пеших маршрутов в горах протяженностью 40 километров, на котором будут обустроены шесть глэмпингов и палаточных лагерей.

Как заключила Сажнева, часть этого проекта планируется реализовать уже в этом летнем сезоне. Сочинские пешие маршруты будут дополнительно оборудованы навигацией, местами отдыха на видовых площадках и всей необходимой инфраструктурой для отдыха на природе. Также на маршрутах установят стенды с информацией об истории, флоре и фауне.

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