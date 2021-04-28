В Ялте директора службы "112" уличили в растрате 18,3 млн рублей

СК по Крыму и Севастополю возбудил в отношении директора муниципального учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба 112" в Ялте уголовное дело из-за растраты 18,3 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Руководителю ЕДДС инкриминируют превышение должностных полномочий . По данным следствия, фирма, с которой он заключил муниципальный контракт, должна была поставить, смонтировать и наладить четыре камеры видеонаблюдения разных типов. Несмотря на нарушение техусловий поставки и монтажа оборудования, знавший об этом директор подписал акт приемки товаров и выполненных работ. В результате бюджету Ялты был нанесен ущерб на более чем 18,3 миллиона рублей.

Руководитель учреждения задержан. Обстоятельства преступления сотрудники СК выясняют вместе с коллегами из Управления ФСБ по Крыму и Севастополю. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании директору ЕДДС меры пресечения.