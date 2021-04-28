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28.04.2021 12:15
Рубрика: Происшествия

В Ялте в лобовом ДТП со скорой помощью погиб человек

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

В Ялте в лобовом столкновении легкового автомобиля Audi с машиной скорой помощи погиб водитель легковушки. Об этом "РГ" сообщил директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.

Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым
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По его словам, трое сотрудников бригады скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии госпитализированы в многопрофильный республиканский медицинский центр в поселке Ливадия (Большая Ялта). Олефиренко рассказал, что спецавтомобиль направлялся в сторону Ялты, в то время как шедший в противоположном направлении Audi - в сторону поселка Гаспра. Один из авто выехал на встречную полосу. Глава Центра отметил, что пациента в машине скорой не было.

В региональном МВД сообщили, что, по предварительной информации, автомобиль с медиками ехал по встречной полосе с включенными проблесковыми маяками и вблизи с остановкой общественного транспорта "Горная здравница" столкнулся с легковой машиной. На месте ДТП сотрудники Госавтоиспекции организовали регулирование дорожного движения.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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