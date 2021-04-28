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28.04.2021 07:04
Рубрика: Происшествия

По-черному

В Краснодаре мошенники удаленно похищали квартиры у одиноких стариков
Текст: Анна Юркова
Российская газета - Неделя № 92(8443)
В столице Кубани разгорается громкий скандал. Группа аферистов провела серию сделок по договорам купли-продажи недвижимости, присвоив себе имущество многих пожилых одиноких людей. Пострадавшие даже не догадывались, что стали бездомными.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ветеран труда 86-летняя Лидия Фомина живет в однокомнатной квартире в центре Краснодара. В 1974 году справила здесь новоселье. И спустя почти 47 лет осталась без квартиры.

Фото: "РГ"
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Узнала об этом случайно. При оплате коммунальных услуг соседка увидела в квитанции в графе "владелец"... чужую фамилию. "Сначала мы подумали, что это ошибка, - рассказала "РГ" женщина. - Но в Росреестре сообщили: квартира продана в мае 2020 года. И якобы я за нее получила 1 миллион 250 тысяч рублей. Никаких деловых бумаг я не подписывала, с покупателем не встречалась, да и продавать жилье не собиралась". Когда взглянула на копию договора, сразу определила: подпись чужая. А персональные данные были ее.

Лидия Семеновна обратилась в прокуратуру Краснодара. Там запросили данные о покупателе и словно открыли ящик Пандоры. Выяснилось, что за полгода указанный в договоре человек купил более 10 объектов недвижимости в разных частях города. За то время, которое потерпевшие живут уже в чужих квартирах, их никто не беспокоил. Новый собственник не пытался заявить о своих правах. Аферисты хотели дождаться, когда старики один за другим перейдут в мир иной.

Круг участников этой беспрецедентной схемы еще предстоит устанавливать следствию. Так же как и то, каким образом проверяли личности сторон сделки и готовили заявление о регистрации перехода права собственности.

Аферисты терпеливо ждали смерти стариков

А еще все сделки оформлялись в нотариальных конторах. Кто их проворачивал - тоже установят.

Возьмите на заметку

Как защитить свое жилье

Обезопасить себя от махинаций с квартирой можно в любой момент. Достаточно обратиться в Росреестр, сообщил "РГ" юрист Михаил Кривецкий. Или в МФЦ "Мои документы" - что еще легче.

Фото: youtube.com
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Там следует написать заявление, что регистрировать все сделки с вашей квартирой можно только при личном присутствии собственника. "И тогда, - поясняет юрист, - никто не сможет тайно переписать на себя квадратные метры, даже если мошенник предоставит нотариально заверенную доверенность от вас. Такие сделки сразу отклоняются органом регистрации прав".

Росреестр и МФЦ "защитную" услугу предоставляют бесплатно. Срок ее проведения всего пять рабочих дней с момента обращения.

А специалисты Кадастровой палаты еще советуют вносить контактную информацию (электронный или почтовый адрес и т.д.) о правообладателе жилплощади в базу Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Если с квартирой будут совершаться какие-либо действия, собственник сразу же получит оповещение об этом. И сможет оперативно обратиться в правоохранительные органы.

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