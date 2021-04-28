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Ах, как хочется лета! Особенно после затянувшейся в этом году сдержанно-пасмурной весны. Есть места, где лето начинается уже с первых дней мая, и это совсем не закрытая Турция. На южном берегу старого доброго Крыма уже тепло: плюс 20 - 26 градусов, уже можно купаться в чистейшем море и приобрести не только красивый, но и очень полезный майский загар. Долой пилюли с рыбьим жиром, витамин Д подарят натуральные солнечные лучи! И нет еще изнуряющей жары, но уже тепло и комфортно. Так вот он, настоящий рай.
Храм Николая Чудотворца, расположенный на высоком берегу, является действующим маяком и музеем. Фото: ООО САН Храм Николая Чудотворца, расположенный на высоком берегу, является действующим маяком и музеем. Фото: ООО САН
Храм Николая Чудотворца, расположенный на высоком берегу, является действующим маяком и музеем. Фото: ООО САН

Поселок Рыбачий протянулся у самой кромки берега моря недалеко от Алушты. Если остановиться на вилле, естественно, с названием "Рай", то одной ногой вы уже будете на пляже. Вид из окна - на бескрайнее Черное море, и по утрам солнце будет выплывать словно из воды. Так что с собственного балкона можно встречать потрясающие рассветы. А кому-то по душе больше горы, лучше которых, как известно, только горы. Выбирайте тогда вид на запад, и все закаты с внезапно исчезающим за вершинами солнцем будут ваши. И прямо из окна открывается вид на Белую гору, знающие люди говорят, что она на 19 метров выше знаменитой вершины Ай-Петри (1253 метра).

Хорошо тут со всех сторон. Местечко - укромное и идеальное для любителей спокойного пляжного отдыха, людей немного. Его можно совмещать с активным познавательным туризмом: буквально сразу за виллой начинаются горы, лента серпантина вьется наверх, приглашая полюбоваться виноградниками. Прогуливаясь жарким днем, путник обрадуется водопаду Джур-джур, а потом вдруг окажется в Долине привидений. Каменные столбы, отбрасывая замысловатые тени, при определенном освещении создают полную иллюзию потусторонних существ. Но одна из главных достопримечательностей района Большой Алушты - храм Николая Чудотворца, покровителя моряков и путешественников. Он стоит на высоком берегу, а высота самого храма достигает 60 метров. Отсюда до него четыре минуты неспешным шагом. Храм является действующим маяком, фонарь установлен под главным крестом в шаре, а еще тут музей.

- Кто бывал в Крыму, тот знает, как интересно путешествовать по побережью полуострова. В какую сторону ни пойдешь - новые бухты, пейзажи и пляжи, - говорит управляющая виллой Людмила Сычева. - У каждой точки на карте своя аура и свое очарование. В получасе езды - Ялта, Алушта, Судак с его Генуэзской крепостью.

На самом деле в Крыму все близко. И отдыхая душой в тихом райском местечке, можно совершать вылазки и в Ласточкино гнездо, и в парк львов "Тайган", и в ялтинский аквапарк. Ни о чем земном даже думать не надо: как и положено в раю, вас окружат полной заботой, после длинного путешествия вы будете возвращаться в чистый и прохладный номер, принимать душ и вкушать яства, запивая легким крымским божественным напитком.

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