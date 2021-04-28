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Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
28.04.2021 12:32
Рубрика: Экономика

В ростовском ПФР рассказали, кто получит майскую пенсию досрочно

Текст: Лариса Ионова

О сроках выплаты пенсий в Ростовской области в мае 2021 года рассказали в отделении Пенсионного фонда по региону. Выплата пенсий и других социальных выплат изменена в связи с предстоящими майскими праздниками и нерабочими днями.

Фото: iStock
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае

Получателям первой порции финансирования, то есть пенсионерам, которые получают обычно пенсию до 10 числа каждого месяца, деньги в банк перечислят 29 апреля. Зачисление денежных средств на счета получателей осуществляется банком не позднее следующего операционного дня после получения платежного документа Пенсионного фонда.

Для получателей второй порции финансирования деньги поступят 14 мая. А те, кто получал пенсию после 23-го числа месяца - 21 мая. Соответственно, на карты средства поступят 15 и 22 мая.

Ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала за май будет произведена 29 апреля.

Доставка майских пенсий через отделения почтовой связи и иные доставочные организации будет осуществляться с 3 по 21 мая согласно графикам выплаты и режиму работы этих организаций.

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