В волгоградских муниципалитетах создадут новые точки притяжения

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров осмотрел обновленный парк имени Гагарина. Глава региона поручил создать дополнительные точки притяжения в муниципалитетах.

- Парк Гагарина - основной центральный парк Краснооктябрьского района, - отметил Бочаров. - Горожане очень по-доброму отзываются о результате. Но развитие территории нужно продолжать: уже поступают предложения от жителей.

Парк Гагарина, заложенный ещё в начале 30-х годов прошлого века, являлся одной из наиболее посещаемых зон отдыха для жителей района, однако со временем территория пришла в запустение. Сегодня общественное пространство площадью 11 гектаров полностью преобразили: реконструкцию проводили с 2019 года.

Обустроена входная группа и ограждение; установлены 100 ландшафтных светильников и свыше 50 светодиодных фонарей; проложены дополнительные прогулочные дорожки; построены детские и спортивные городки; установлена парковая мебель, урны, общественный туалет. Обновлена открытая сцена для проведения мероприятий, мемориальная зона воинам, погибшим в Афганистане, создана аллея, посвященная воинам-десантникам. Парковую зону адаптировали для посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья, уложена тактильная плитка. На очереди - веревочный городок, площадки для лазертага и других развлечений.

Как сообщает пресс-служба администрации области, по поручению главы региона к озеленению привлекли специалистов-ботаников: итог совместной работы - максимальное сохранение существующих деревьев и высадка свыше 6 тысяч новых зеленых насаждений, аллеи из более чем 700 кустов роз, газона.

Уложен новый поливочный водопровод общей протяженностью 11,9 км. Система полива в целях контроля расхода воды стала автоматизированной, применили капельный метод.

- Мы понимаем, что эту работу надо продолжать и в Волгограде, и в других муниципальных образованиях, - сделал акцент Андрей Бочаров. - Все проекты благоустройства, которые мы запланировали, реализуются в полном объеме и в полной мере обеспечены финансовыми ресурсами. Создание таких территорий - важная составляющая для реального повышения качества жизни людей.

Благоустройство и комплексное развитие территорий обозначены губернатором Андреем Бочаровым в качестве приоритетных направлений работы в 2014 году. Сегодня волгоградцы делают выбор, какие территории приведут в порядок в 2022 году. Рейтинговое голосование стартовало 26 апреля и завершится 30 мая.