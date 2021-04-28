В Волгоградской области нашли артефакты возрастом четыре тысячи лет

Уникальные захоронения возрастом четыре тысячи лет найдены в Палласовском районе Волгоградской области.

Как сообщает администрация региона, археологические раскопки многовековых курганов проводятся в рамках работ по реконструкции газопровода. Ученые исследуют несколько объектов: курган "Ромашки"; курганную группу "Кошара", поселение хутор "Крахмалл" и "Форпост Развальный". В настоящее время курган "Ромашки" уже изучен.

В одном из курганов обнаружены три погребения 16-15 веков до нашей эры, в другом - 13 могил разного времени. Археологи извлекли из-под земли бронзовый котел, зеркало, поясную пряжку в форме лошади, мечи, ножи, колчан и железные стрелы.