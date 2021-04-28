Восемь причин посетить Калмыкию

В Калмыкии завершился очередной Фестиваль тюльпанов, который проходит тут с 2013 года. До пандемии он собирал более 10 тысяч человек, да и в этом году приехало немало гостей. Обозреватель "РГ" побывала на этом празднике степи и цветов впервые и заодно нашла еще причины, почему стоит приехать в Республику Калмыкия. Всего набралось восемь, и сам фестиваль - это первая из них.

1

Прогуляться по калмыцкой степи и пофотографировать тюльпаны. В идеале поехать в заповедник "Черные земли". Но можно и в Целинный район, село Троицкое, которое находится рядом с Элистой. Сколько людей до пандемии ежегодно весной отправлялись в туры в Японию - наблюдать за цветением сакуры. Во времена закрытых из-за пандемии границ такая поездка внутри нашей страны - удивительная экзотика. До голландских тюльпанов сейчас тоже не очень доберешься. Но наши - не хуже - их, в отличие от европейских "собратьев", не выращивают на фермах, они - вольные, растут сами по себе. Можно взять с собой в дорогу роман Александра Дюма "Черный тюльпан". Но даже если не доведется в Калмыкии увидеть Тюльпаны Шренка и Геснера, которые занесены в Красную книгу, все равно прогулка по зеленой весенней степи, и фотографии на фоне других сортов этих цветов способны подзарядить на год вперед.

2

Покататься на верблюдах. В Калмыкии верблюды совсем не такие, как, например, в Египте. Во-первых, они - больше. Во-вторых, одним катанием дело не ограничится - вам расскажут о "кораблях пустынь и степей" много нового. Если вам повезет - вы встретитесь с самим Леонидом Очиргоряевым - знаменитым местным животноводом, его семьей и командой. Если нет - посмотрите в Инстаграме его страничку под названием "Верблюжий остров" - такую экзотику в мире мало где встретишь. Верблюды Калмыкии дисциплинированные, людей любят и охотно позируют на фотографиях - даже маленькие верблюжата. И не плюются, когда рядом люди. Поэтому дружить с ними - милое дело.

3

Посидеть-отдохнуть в настоящей кибитке. Понять принцип, по которому организовывалось пространство, - где спальное место, где - огонь, где домашний алтарь, и какие подношения делались Будде. Тут же можно пострелять из лука и поездить на лошадях. Юрту легко найти, например, в Этнохотоне "Кочевник". Организовал его известный путешественник Юрий Сангаджиев, которого, к сожалению, как и многих, в 2020 году не пощадил ковид. Но дело его живет. И становится особенно удивительно, стоит подумать о том, что "Оскар" в этом году получил фильм "Земля кочевников", а на нашей земле совсем другие кочевники-калмыки с такой историей, которую не каждому народу довелось пережить. Тут фильмы и сериалы можно снимать не останавливаясь. Для начала - домашнее видео на свой телефон.

4

Послушать горловое пение джангарчи. Так называется народный сказитель и исполнитель калмыцкого эпоса. Например, выступление Владимира Каруева, народного певца республики. Горловое пение - это изумительно, но только им ограничиваться не стоит. Можно не только послушать как местные таланты и хранители традиций играют на калмыцких музыкальных инструментах, таких как домбра, ятха, хур, товшур и других, но и самим попробовать. А еще не стоит отказывать себе в удовольствии потанцевать под зажигательные фольклорные песни. В Калмыкии поют и танцуют даже погонщики верблюдов. Особое удовольствие, когда погонщик в национальной одежде поет русские народные песни - так и тянет подпевать, Кстати, тут шутят, что рэп придумали в Калмыкии - действительно некоторые песни поются речитативом. А еще здесь умеют по-особому поводить плечами. Специалисты пояснят, что есть две тряски плеч: калмыцкая и цыганская. И научат - и различать, и исполнять.

5

Поесть кюр. Если вам опять же повезет, его для вас приготовит сам 75-летний Карл Бельтриков. За свою жизнь он готовил кюр 34 раза. Блюдо это непростое - на его приготовление может уходить более суток. Поэтому его делают по особо торжественным случаям и для самых дорогих гостей. Баранье мясо разделывают, и все оно "укладывается" в один бараний желудок, который оборачивается фольгой и запекается в специальной яме. Калмыки в приготовлении еды вообще легких путей не ищут - зато эффект превосходит все ожидания. Например, здесь есть еще одно блюдо дотур - насыщенный суп из бараньих потрохов. Его рекомендуют, кстати, как народное средство при восстановлении от ковида. Всего одни выходные в Калмыкии и вы научитесь отличать борцоки (пончики) и берики (калмыцкие пельмени). Полюбите соленый и насыщенный местный чай с молоком и маслом - джомба, с которого начинается угощение в каждом доме. Лапша с мясом и луком - еще один кулинарный шедевр. От такой еды окрепнет даже самый слабый. Кажется, что вся местная кухня направлена на то, чтобы придать человеку сил.

6

Посетить уникальный храм - центральный и самый большой хурул не только в Калмыкии, но и во всей Европе. Он называется "Золотая обитель Будды Шакьямуни". Калмыкия - единственный регион в Европе, исповедующий буддизм. Тут трижды бывал Далай-лама четырнадцатый, регион посещал известный востоковед Роберт Турман - некоторые его знают как отца голливудской звезды актрисы Умы Турман, и даже Ричард Гир был здесь почетным гостем. Посещение храма - это отдельный ритуал - правилам вас обучат тут же. Начнете с того, что будете крутить барабаны с молитвами, и это - незабываемо. Выучите буддийскую мантру "Ом мани падме хум" - она написана на воротах храма. Паломники в эту святыню текут рекой. Но еще в храме принимают специалисты по тибетской медицине. К ним - отдельное "паломничество", слава о здешних целителях давно вышла за пределы не только Республики Калмыкия, но и страны.

7

Прочувствовать все радости активного отдыха. Тут есть и охота, и рыбалка, и поездки на багах (мотовездеходы), и специальные мотокроссы. Новый глава Республики Калмыкия Бату Хасиков - сам спортсмен-кикбоксер - ровно за месяц до проведения фестиваля тюльпанов был избран президентом Федерации кикбоксинга России - о нем даже снимал фильм канал "Матч ТВ" (можно смотреть в Сети). Кстати Бату в переводе с калмыцкого означает крепкий. Так что спортом теперь в республике усиленно занимаются, начиная со школы. Например, самбо, и другими видами борьбы. Бату Хасиков крепко взялся и за перезагрузку туризма. Он собирается создать для туристов необходимую инфраструктуру - чтобы не приезжали в Калмыкию одно или двухдневными турами, а оставались на подольше. Еще для него в приоритете проблемы демографии, экологии и водообеспечения региона. Что ж - все взаимосвязано: одно не может развиваться без другого.

8

Сходить в театр. Но для начала поговорить о русском театре в национальных республиках с главным редактором Республиканской интернет-газеты "Степные вести" ("Теегин зянгс") Майей Ланцыновой. Опять же - если повезет, конечно. Она вам не просто расскажет, что можно посмотреть в двух ведущих театрах города - Национальном драматическом театре им. Б. Басангова и Республиканском русском театре драмы и комедии, но и вовлечет в интереснейший разговор. После такой беседы и парочки просмотренных спектаклей - точно станете экспертом первого уровня.

...А также

Восемь названных причин побывать в Калмыкии - это, конечно же, цифра условная. Потому что за одну поездку всего не охватить, тем более что тут всерьез работают над тем, чем бы еще заманить туриста. Обозреватель "РГ" уже намечтала себе поездку на Праздник цветения лотоса - он проходит в июле-августе на Каспийском море. С ним собираются совместить новый Фестиваль воздушных шаров. Люди над всем этим работают молодые и продвинутые, активно используют интернет, в частности, социальные сети. Они - с амбициями - к примеру, мечтают тут сделать фестиваль - эдакий калмыцкий Burning Man. Для тех, кто не знает - поясним. Это - известный на весь мир фестиваль, название которого в переводе означает "Горящий Человек" - ежегодное событие, проходящее в пустыне Блэк-Рок в Неваде. Однако у фестивалей в Калмыкии есть все для создания особого национального колорита, способного прославить на весь мир. Например, мастерские - важная часть любых подобных мероприятий. На них учат войлоковалянию, изготовлению калмыцких четок из семян лотоса одежды и украшений, плетению калмыцкого кнута и другим экзотическим вещам. Кто преуспеет в освоении национальной культуры - выбивается в таланты, чьи имена узнает мир. Среди нового поколения таких можно назвать, например, кинорежиссера Эллу Манжееву, чей фильм "Чайки" заставил говорить о себе на международном кинофестивале в Берлине, где состоялась его премьера. Или Евгений Сангаджиев - тоже кинорежиссер - снятый им сериал Happy Еnd для сервиса more tv сейчас один из самых обсуждаемых. Или певец Лиджи Горяев - один победитель вокального конкурса "Новая звезда" 2020 на канале "Звезда" (кстати, канал уже запустил новый сезон). В общем - открывать для себя калмыцкую землю кочевников и людей, которые там живут, - сейчас самое время. Тем более что в Элисте скоро модернизируют аэропорт и откроют новые направления.