За сколько можно купить недвижимость в Сочи

Однокомнатную квартиру в Сочи площадью 43 квадратных метра сегодня можно купить за 6 миллионов рублей. Причем это далеко от центра, на Раздольной-объездной. За студию в центре города площадью всего 24 "квадрата" просят 8 миллионов рублей.

На курортах Краснодарского края новостройки за год подорожали на 21 процент, "вторичка" - на 16 процентов. Такие данные приводит федеральный портал "Мир квартир". Спрос на недвижимость в Краснодарском крае резко вырос почти год назад, когда началась пандемия. И до сих пор не снижается. Наоборот, перед началом нового курортного сезона бьет рекорды. По мнению риэлторов, цены на новостройки обогнали "вторичку". Аналитики "Мир квартир" подсчитали, что квадратный метр новостроек подорожал с начала года в среднем на 8 процентов, а с апреля 2020 года - на 21 процент. На вторичном рынке - на 7% и 16% соответственно. При подсчетах учитывались данные по всем ценовым сегментам, за исключением элитного.

Сочи. Идет охота за квартирами

Главный курорт России стал лидером по темпам удорожания в регионе. Там развернулась настоящая охота за квартирами. По оценкам риэлторов, около 80 процентов продаж приходится на иногородних. А инвесторы, не мелочась, скупают по несколько лотов за раз.

Это объясняется еще и тем, что с июля 2021 года в Сочи местные власти объявили мораторий на строительство. Поэтому в ближайшие месяцы, по оценкам аналитиков, ожидается продолжение активного роста цен из-за дефицита новостроек.

"Бизнес-объекты дорожают стремительней остальных, классы "стандарт" и "комфорт" растут немного степенней, но все равно невиданными темпами, - говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала "Мир квартир".

За год, с апреля прошлого года, средний квадратный метр в строящихся домах Сочи подорожал на 25,4 процента и стал стоить 165 тысяч рублей за квадратный метр. Квартиры выросли в цене на 20,2 процента - до 9,8 миллиона рублей.

На вторичном рынке рост чуть меньше - 151 тыс. руб./кв. м (+16,8 процента за год).

В Сочи пользуется спросом любая недвижимость. Коттеджи и дачные домики тоже раскупаются как горячие пирожки. Риэлторы здесь избалованы и не будут долго держать понравившийся объект. Они прекрасно знают, что в покупателях отбоя нет. Еще месяц назад самая бюджетная цена за небольшой домик вдали от побережья была в районе 14 миллионов рублей.

Цены на квартиры в новостройках на курортах Краснодарского края, апрель 2021 г. Фото: mirkvartir.ru

Геленджик. На всех сетей не хватает

По оценкам аналитиков "Мир квартир", в Геленджике квартирный ажиотаж чуть меньше, чем в Сочи, но цены на недвижимость выросли заметно. За год "квадрат" в новостройках подорожал более чем на 20 процентов и теперь стоит 123 тысяч рублей, за квартиру просят в среднем 7,4 миллиона рублей.

"Если в Сочи самая большая проблема - самострой, то в Геленджике - вода, - обращает внимание Павел Луценко. - На все построенные комплексы сетей не хватает, очистные сооружения старые. В городе запросто можно купить квартиру в многоэтажке без подключения к коммуникациям - с персональной домовой скважиной и септиком. Единственный район, где в прошлом сезоне не было перебоев с водой, это Северный".

Цены на квартиры вторичного рынка на курортах Краснодарского края, апрель 2021 г. Фото: mirkvartir.ru

Анапа. Спрос на студии

По оценкам аналитиков "Мир квартир", в Анапе цены на недвижимость чуть меньше, чем в раскрученных Сочи и Геленджике, но выше, чем в портовых Новороссийске и Туапсе. "Город в основном застраивается объектами стандарт - и комфорт-класса. Главным образом, здесь предлагаются студии и одно-двухкомнатные квартиры. Три четверти новостроек продаются с предчистовой отделкой, - констатирует Павел Луценко.

По его словам, основные покупатели недвижимости в Анапе - жители Кубани, Кемеровской, Тюменской, Свердловской областей, Подмосковья и Ленобласти. Квартиры здесь покупают не только для сезонного пользования, но и для постоянного проживания.

Квадратный метр анапских новостроек за год вырос на 21,2 процента и почти достиг 98 тысяч рублей за квадратный метр. Жилье во вторичке оценивается в 93,7 тыс. руб./кв. м (+15,6 процента за год).