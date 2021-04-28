Новости

В Ингушетии силовики ликвидировали открывшего огонь водителя иномарки 21:12
Обвиняемые в подготовке госпереворота в Беларуси признали вину 20:58
В Болгарии загорелся склад оружейного завода 20:39
Курганский депутат исключен из "ЕР" за жестокое обращение с животными 20:30
МЧС отправило второй гуманитарный груз в Индию 20:24
Российская шашистка сократила отставание после скандала с флагом 20:15
Российская шашистка прокомментировала инцидент с флагом в финале ЧМ 20:11
Дело избившего девушку в прямом эфире блогера Mellstroy направлено в суд 20:07
Строительство 23 больниц передано Единому заказчику 20:01
Российского посла пригласили на встречу в МИД Болгарии 19:56
Скончался астронавт Майкл Коллинз, участвовавший в полете на Луну 19:52
Погибшего от COVID-19 волонтера из Башкирии наградили посмертно 19:29
На трассе М-1 прошли учения по ликвидации последствий ДТП 19:28
Президент Молдавии распустила парламент 19:27
Мишустин прибыл в Казань на встречу с главами правительств стран ЕАЭС 19:17
Мишустин: РФ и Беларусь поэтапно восстановят транспортное сообщение 19:08
Москва встала в 9-балльных пробках 19:06
Названы самые популярные российские города для командировок 19:04
Завершается подготовка инициатив по достижению национальных целей развития 18:48
Хуснуллин войдет в рабочую группу по развитию регионов 18:32
Более 500 храмов будут открыты на Пасху в Москве 18:30
Сергей Шнуров представит на ПМЭФ новый проект "Зоя" 18:20
В Москве "скорая помощь" перевернулась после крупного ДТП 18:18
Участников Олимпиады в Токио попросили питаться быстрее 18:13
Мосгорсуд опроверг отмену решения о взыскании с Киркорова 780 тысяч евро 18:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
28.04.2021 20:50
Рубрика: Происшествия

Зарплату поднимают краном

Руководители предприятий продолжают не выплачивать работникам деньги
Текст: Николай Грищенко (Ростов-на-Дону) , Владимир Таюрский (Якутск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 93(8444)
Почти двое суток провел на 90-метровой высоте в кабине башенного крана житель Ростова-на-Дону Юрий Яковлев. На экстремальный поступок его толкнула не тяга к адреналину, а намерение получить свои заработанные за два месяца деньги - 170 тысяч рублей.

- Надоело. Устал от вранья. Нам постоянно задерживали зарплату, и когда 25 апреля вместо денег получили пустые обещания, то решил - не покидать кабину крана. Взял термос, воду и телефон. Установил на кабине флаг России, закрыл за собой дверь и стал ждать, когда начальство переведет на карточки деньги, - объяснил свой поступок Юрий Яковлев.

В Минздраве отчитались о росте зарплат медиков в 2020 году

Свои требования забастовщик записал на видео и выложил в социальные сети. Дабы история получила публичную огласку, строитель начал вести своеобразный видеодневник, в котором рассказывал о своем состоянии.

Первые сутки прошли относительно спокойно - представители задолжавшей компании не отключили кран от электричества, иначе находившийся на высоте крановщик мог замерзнуть в своей кабине. Однако и выполнять требования не спешили.

Впрочем, долго "держать оборону" Юрию Яковлеву не пришлось - видеороликом заинтересовались депутаты городской Думы и сотрудники прокуратуры. И под давлением фирма-должник, которая наняла на работу Юрия Яковлева, заплатила ему 15 тысяч рублей. Кстати, по его требованию долги по зарплате заплатили и сменщику.

- После того как я заявил, что не доверяю своим работодателям, застройщик комплекса напрямую, без всяких "прокладок", перевел мне на карту остальные деньги. Только после этого я завершил свою забастовку, - рассказал строитель.

- Прокуратурой Ростовской области организована проверка соблюдения трудового законодательства. По ее итогам будут незамедлительно приняты меры реагирования. С начала этого года мерами прокурорского реагирования в Ростовской области возвращены долги по зарплате на сумму более 90 миллионов рублей, - рассказала "РГ" пресс-секретарь прокуратуры Ростовской области Елизавета Комахидзе.

С начала года в Ростовской области прокуроры возвратили долги по зарплате на сумму более 90 миллионов рублей

Тем временем в Якутске по обвинению в полной невыплате работникам зарплаты свыше двух месяцев задержан генеральный директор АО "Сахапроект" Аркадий Габышев. Его вывели в наручниках прямо с межведомственного совещания по состоянию законности в сфере оплаты труда.

Фото: istock
Эксперт рассказал, что будет с зарплатой в нерабочие дни

По данным следствия, гендиректор в период с ноября 2019-го по октябрь 2020 года задолжал восьмерым сотрудникам более миллиона рублей, хотя средства на счетах предприятия были. Уголовное дело в отношении него возбудили еще осенью прошлого года. Первоначально Габышев признал свою вину и обязался принять все меры по погашению задолженности. Однако впоследствии стал всячески уклоняться от выплаты людям заработанного. Сейчас готовятся документы о взятии его под стражу. Следователем с санкции суда наложен арест на автомобиль Lexus GX 460, на счета "Сахапроекта" и других подчиненных Габышеву организаций.

Прокуратура обратила внимание руководителей Управления службы судебных приставов и Госинспекции труда республики, что их ведомства не в полной мере обеспечивают реализацию прав граждан на своевременное получение зарплаты.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Дальний Восток ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону ДФО Якутия Якутск

Главное сегодня

Путин сообщил Моди о решении отправить гумпомощь в Индию
Минобрнауки: Российские вузы вправе перейти на удаленку с 4 по 7 мая
МИД ответил на угрозу отключить Россию от SWIFT: Пусть попробуют
Лавров иронично ответил на вопрос об отношении РФ к заявлениям Болгарии
Песков назвал досадным происшествием инцидент с флагом на ЧМ по шашкам
СКР намерен подключить Германию к расследованию преступлений нацистов
Как не стать жертвой атаки пранкеров