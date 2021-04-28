Почти двое суток провел на 90-метровой высоте в кабине башенного крана житель Ростова-на-Дону Юрий Яковлев. На экстремальный поступок его толкнула не тяга к адреналину, а намерение получить свои заработанные за два месяца деньги - 170 тысяч рублей.

- Надоело. Устал от вранья. Нам постоянно задерживали зарплату, и когда 25 апреля вместо денег получили пустые обещания, то решил - не покидать кабину крана. Взял термос, воду и телефон. Установил на кабине флаг России, закрыл за собой дверь и стал ждать, когда начальство переведет на карточки деньги, - объяснил свой поступок Юрий Яковлев.

Свои требования забастовщик записал на видео и выложил в социальные сети. Дабы история получила публичную огласку, строитель начал вести своеобразный видеодневник, в котором рассказывал о своем состоянии.

Первые сутки прошли относительно спокойно - представители задолжавшей компании не отключили кран от электричества, иначе находившийся на высоте крановщик мог замерзнуть в своей кабине. Однако и выполнять требования не спешили.

Впрочем, долго "держать оборону" Юрию Яковлеву не пришлось - видеороликом заинтересовались депутаты городской Думы и сотрудники прокуратуры. И под давлением фирма-должник, которая наняла на работу Юрия Яковлева, заплатила ему 15 тысяч рублей. Кстати, по его требованию долги по зарплате заплатили и сменщику.

- После того как я заявил, что не доверяю своим работодателям, застройщик комплекса напрямую, без всяких "прокладок", перевел мне на карту остальные деньги. Только после этого я завершил свою забастовку, - рассказал строитель.

- Прокуратурой Ростовской области организована проверка соблюдения трудового законодательства. По ее итогам будут незамедлительно приняты меры реагирования. С начала этого года мерами прокурорского реагирования в Ростовской области возвращены долги по зарплате на сумму более 90 миллионов рублей, - рассказала "РГ" пресс-секретарь прокуратуры Ростовской области Елизавета Комахидзе.

С начала года в Ростовской области прокуроры возвратили долги по зарплате на сумму более 90 миллионов рублей

Тем временем в Якутске по обвинению в полной невыплате работникам зарплаты свыше двух месяцев задержан генеральный директор АО "Сахапроект" Аркадий Габышев. Его вывели в наручниках прямо с межведомственного совещания по состоянию законности в сфере оплаты труда.

По данным следствия, гендиректор в период с ноября 2019-го по октябрь 2020 года задолжал восьмерым сотрудникам более миллиона рублей, хотя средства на счетах предприятия были. Уголовное дело в отношении него возбудили еще осенью прошлого года. Первоначально Габышев признал свою вину и обязался принять все меры по погашению задолженности. Однако впоследствии стал всячески уклоняться от выплаты людям заработанного. Сейчас готовятся документы о взятии его под стражу. Следователем с санкции суда наложен арест на автомобиль Lexus GX 460, на счета "Сахапроекта" и других подчиненных Габышеву организаций.

Прокуратура обратила внимание руководителей Управления службы судебных приставов и Госинспекции труда республики, что их ведомства не в полной мере обеспечивают реализацию прав граждан на своевременное получение зарплаты.