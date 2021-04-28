В преддверии длинных выходных власти Кубани запустили флешмоб: жителям региона предложили публиковать в соцсетях рассказы об интересных, но широко не разрекламированных уголках природы, под общим хештегом #любимыеместакубани.

"Впереди длинные выходные. Многие отправятся к морю. Однако у нас есть и другие места, которые можно посетить. Например, водопад Капустинский в Мостовском районе", - написал губернатор Вениамин Кондратьев на своей странице в Instagram.

Пользователи поддержали идею и начали охотно перечислять природные локации для путешествий: "корона" горы Большой Тхач, Свирское ущелье в Сочинском национальном парке, Гунькины пещеры недалеко от поселка Псебай Мостовского района, этнографическая станица Атамань с белеными хатами да камышовыми крышами на берегу между Азовским и Черным морями. На самом деле список достопримечательностей, где можно сделать классные фотографии, неисчерпаем.

В этом году курортный сезон откроется на Кубани на месяц раньше - уже с первого мая туристов начнут принимать более 5,5 тысячи гостиниц, в основном категории "две" и "три звезды", а также без звезд. С этой же даты увеличат число электропоездов и самолетов в Сочи - в частности, появятся прямые перелеты из Сочи в Анапу и обратно. Кроме того, с 29 апреля возобновится движение туристического ретропоезда "Сочи", который курсирует между Туапсе и Гагрой. До этих курортов можно напрямую добраться из Москвы. Стоит отметить, что после возвращения из Абхазии туристам (исключая жителей Краснодарского края) потребуется сдать тест на коронавирус. В остальных случаях при заселении в номера этого не нужно.

Всего в майские праздники ожидается 600 тысяч гостей. К их услугам свыше 900 объектов показа и экскурсионных маршрутов. Причем, чтобы насладиться захватывающими видами, необязательно тратить кучу времени на дорогу. Достаточно выехать в тот же Горячий Ключ, расположенный в 60 километрах от Краснодара. Город славится своими минеральными водами и обладает всем для снятия стресса - отсутствие промышленных предприятий, протяженная Аллея тысячи сосен, ведущая к питьевой галерее со скважинами местных источников (пить воду можно бесплатно и без всяких ограничений), целебный парк с реликтовыми деревьями.

Еще одно уникальное место - Гуамское ущелье в Апшеронском районе. Нависающие скалы, поросшие лесами (здесь произрастает и самшит), шумный Курджипс, образующий череду водопадов, - это место приезжающие частенько сравнивают с музеем под открытым небом. Кстати, ущелье славится одной из самых длинных действующих узкоколейных дорог в стране. Проложена она в 1930-е годы для сообщения между отдаленными горными поселками, сейчас же сохранен лишь ее малый участок - 1707 метров, используемый в туристических целях. При желании каждый гость может проехаться на экскурсионном паровозике, чтобы насладиться видами каньона и узнать его историю, а от конечной станции совершить пешую прогулку и заглянуть в красивейший каньон реки Сухая Балка.

Черноморские курорты тоже готовятся к встрече гостей. Так, в числе лидеров среди объектов турпоказа в Геленджике стал "Сафари Парк" - реабилитационный центр для животных. В эти выходные в культурном центре "Старый парк", расположенном в поселке Кабардинка, откроется новое арт-пространство на площади две тысячи квадратных метров.

Тем временем

В летние каникулы в Краснодарском крае будут функционировать 1,5 тысячи загородных лагерей и санаториев, пришкольные лагеря и базы труда и отдыха. В прошлом году из-за пандемии детские здравницы оказались в крайне сложном положении, и по решению губернатора Вениамина Кондратьева край направил на их поддержку 300 миллионов рублей. Организации планируют принять 252 тысячи маленьких жителей региона и 145 тысяч школьников из других уголков страны.