В Свердловской области побывала делегация из Беларуси во главе с Послом РБ в России

Сотрудничество Беларуси и уральского региона снова официально подтверждено: соответствующий протокол заседания рабочей группы подписали в Екатеринбурге заместитель министра промышленности Беларуси Дмитрий Харитончик и первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский.

Одним из первых пунктов нынешней деловой программы стало посещение белорусской делегацией Уральского дизель-моторного завода (УДМЗ). На предприятии ведется сборка усовершенствованного дизеля для БелАЗа, это один из главных проектов белорусско-уральской кооперации.

- В 2017 году перед уральцами была поставлена задача разработать и испытать двигатель для БелАЗа. Белорусский автогигант занимает второе место в мире по производству карьерной техники. Он производит линейку машин от 25 до 450 тонн, а сейчас разрабатывает самосвалы в 550-560 тонн. И каждому из них нужен свой двигатель. Это дело непростое, говорю как бывший конструктор. Необходимо обеспечить его высокую надежность и высокий коэффициент использования. Не менее 95, а лучше 98-99 процентов, чтобы машина надежно работала и оправдывала себя, - рассказал Посол Беларуси в России Владимир Семашко.

Опытный образец производства УДМЗ после испытаний было решено усовершенствовать. В Екатеринбурге разработали еще два двигателя - один из них уже поставлен на машину и отправлен на испытания в карьер. Второй проходит проверку на стенде УДМЗ. Владимир Семашко внимательно изучил этот процесс вместе с другими членами делегации.

- Дизели должны показать все свои характеристики. Если они будут подтверждены, то можно начиная со следующего года или через год выходить на серийные поставки. Один из ключевых для нас рынков - это российский рынок, - отметил Дмитрий Харитончик. По его словам, дизели не единственный проект белорусско-уральской кооперации. Так, у екатеринбургского НПО автоматики есть ряд наработок с МАЗом, сейчас стороны определяются по цене. Уральцы также успешно работают с тракторным заводом, Гомсельмашем...

Кстати

К предстоящей Универсиаде Екатеринбург планирует обновить городской транспорт. Троллейбусы, автобусы, электробусы белорусского производства, техника для уборки улиц могут появиться в областном центре и других городах региона. Белорусы предлагают уральцам технологии очистки воды, строительства и реновации дорог. А еще - прямую поставку продуктов. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал детально изучить все предложения своих белорусских коллег.