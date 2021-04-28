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28.04.2021 16:02
Рубрика: Происшествия

Не по-хозяйски

Места общего пользования в паркинге стали причиной конфликта
Текст: Ольга Штейн (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО № 93(8444)
Собственники машино-мест в паркинге на улице Заводской судятся с владельцем основной части помещений: предприниматель перестроил стоянку и теперь сдает площади в аренду. Совладельцам соседство и перепланировка не по душе, и то, что все платежи от арендаторов идут в карман одного человека, они считают несправедливым.

Проблемный паркинг находится рядом с новостройкой на улице Заводской. Два уровня и эксплуатируемая кровля вровень с основанием высотки комфорт-класса. Две трети паркинга, в том числе фактические места общего пользования - проезды и проходы, находятся во владении индивидуального предпринимателя Игоря Захарова.

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- Я купил место на минус втором уровне, покупал у Захарова, - рассказывает автовладелец Игорь Соловьев. - Раньше парковался на крыше паркинга, рядом с домом, но потом предприниматель поставил там шлагбаум и сделал парковку платной. Посуточно здесь встать вообще невозможно, все места сданы в аренду - 3 000 рублей в месяц, кажется. На улице встать негде: узкая, рядом много новостроек, по вечерам машин избыток.

Согласно проектной документации на крыше объекта располагается открытая стоянка на 62 машины, а также пожарный проезд. Жители дома уверены: площади на кровле являются местами общего пользования (МОП), принадлежат собственникам квартир и единолично принимать решение об установке шлагбаума ИП не имел права.

- Люди пытались возмущаться, но он показал бумаги, что все места принадлежат ему, и все смирились, - объясняет брат Игоря Соловьева Дмитрий.

На закрытой парковке тем временем шла масштабная переделка: "мажоритарный" собственник внутреннего пространства поставил стены, организовав кладовки, переместил проезды и машино-места. Значительная часть площадей ушла арендаторам: например, в паркинге разместился просторный продуктовый, магазин стройматериалов и даже автоцентр.

Права и обязанности владельцев машино-мест равны, а при недобросовестном поведении одного из них необходимо обращаться в суд

Последний доставляет жильцам дома немало хлопот: склад автосалона расположен на минус втором уровне, машины на продажу ютятся в нем как сельди в бочке. Чтобы показать покупателю авто из дальнего ряда, сотрудники выгоняют на паркинг те, что загораживают проезд, блокируя чужие авто. В глубине склада оказался и запасной пожарный выход: от стоянки его отделяет стеклянная дверь с магнитным замком и узкие проходы между четырехколесным товаром.

Фото: РИА Новости
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- Мы пытались договориться с Захаровым, - объясняют Игорь Соловьев и еще один собственник машино-места в паркинге Вадим Соколов. - Нас не устраивает, что он единолично распоряжается местами общего пользования. Мы не против сдачи помещений в аренду, но такие шаги должны быть согласованы со всеми собственниками, да и прибыль нужно делить на всех. Компромисс найти не получилось. Более того, он решил оборудовать тут автомойку прямо напротив въезда. Это же постоянная сырость будет, а зимой - наледь, и очереди из машин!

ИП Захаров уверяет, что все его действия законны. Перепланировку он выполнял в соответствии с проектом, подготовленным специализированной организацией. Противопожарные, санитарные, строительные и иные требования при этом были соблюдены. Препятствий в пользовании машино-местами другим собственникам никогда не чинил. Оказавшись владельцем помещений, выполняющих функцию МОПов, провел собрание собственников, где изъявил желание передать эти площади в общедолевую собственность. Соловьев решение оспорил, а за отказ от претензий попросил деньги.

Материальные требования недовольный автовладелец не отрицает, но собрание, по его словам, оспорил не целиком, а лишь по некоторым решениям, не связанным с передачей площадей в общедолевую собственность. Справедливость в этом конфликте должен установить суд.

Новый закон позволит защитить соседские права

Что же говорит закон? Согласно Жилищному кодексу, в многоквартирном доме к общему имуществу относятся площади, предназначенные для обслуживания более одного помещения: лестницы, лифты, шахты, коридоры, крыши, комнаты, где находятся инженерные коммуникации и тому подобное. С нежилыми сложнее: тут отношения между собственниками по вопросам определения общего имущества прямо не урегулированы, прокомментировали "РГ" в региональном управлении Росреестра. Как разрешать споры в этом случае, в 2009 году разъяснил пленум Высшего Арбитражного суда РФ: в соответствии с Гражданским кодексом к нежилым зданиям следует применять нормы законодательства, регулирующие сходные отношения, то есть нормы Жилкодекса.

К общему имуществу в нежилых объектах относятся все пространства, предназначенные для обслуживания более одного помещения. Право общедолевой собственности на них возникает с момента поступления хотя бы одного помещения в собственность иного лица. Доли между собственниками распределяются пропорционально площади, которой они владеют.

- Права и обязанности владельцев машино-мест в паркинге равны, а при недобросовестном поведении одного из них за защитой прав необходимо обращаться в суд, - отмечают в свердловском Госжилстройнадзоре.

Статистики по таким жалобам в ведомстве не ведут, хотя отмечают: они бывают. Просто разрешать подобные вопросы - не в компетенции департамента. А вот по жалобам на МОПы в многоквартирных домах проводят проверки и принимаю меры.

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