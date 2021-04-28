Птицы - главный маркер городского биоразнообразия, говорят ученые. Чем больше пернатых в парках и скверах, тем лучше чувствуют себя люди. Однако реконструкция екатеринбургских парков вызывает тревогу орнитологов. Ровный газон вместо деревьев и кустов может лишить соловьев, славок и пеночек привычных мест обитания.

Утки живут в Екатеринбурге круглый год: благодаря отзывчивым горожанам у них всегда есть корм. Фото: Татьяна Андреева/РГ

- В этом году мы займемся изучением Зеленой рощи, которую неправильно реконструировали, и в результате изменились условия проживания птиц, - рассказала руководитель детской орнитологической школы городского экологического центра Марина Галишева. - Выясним, не грозит ли эта же беда Харитоновскому парку.

По подсчетам ученых, за последние 30 лет количество гнездящихся в парке видов выросло с 8 до 25-ти. Однако в прошлом году насчитали только 22 вида. Исследователи опасаются, что "обратный отсчет" ускорит непродуманное обновление зеленых уголков мегаполиса.

- Существующий проект замены покрова в Харитоновском парке на газон нас очень пугает. Что будет с наземно гнездящимися соловьями, зелеными пеночками, дроздами, если все застелить газоном? - волнуется Марина Галишева.

По ее словам, в период пандемии в парке было малолюдно. Впервые свила гнездо обыкновенная лазоревка - небольшая синица с ярким голубовато-желтым оперением. Ученые намерены разработать новую систему эксплуатации парков, чтобы создать условия для гнездования различных видов птиц, прежде всего славковых, ведь соловьи и пеночки прекрасные певуны.

- Пение птиц - не только релаксация для человека, но и фактор повышения устойчивости экологических систем. Не скашивая траву, высаживая колючий кустарник (например шиповник), мы увеличим число гнездящихся в городе видов на целый десяток, - считает эксперт.

Пока же орнитологи фиксируют лишь рост численности кукушек, так как в Екатеринбурге сокращается число их естественных врагов - ястребов. Орнитологи заметили еще одну тенденцию: городские вороны, сороки и утки стали более агрессивными. Неужели и на них негативно действуют каменные джунгли? Выводы сделают в конце сезона.

В то же время за пределами мегаполиса орнитофауна процветает. Популяция редких видов птиц в Свердловской области растет, утверждает старший научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга, основатель проекта EkaterinBird кандидат биологических наук Нина Садыкова.

- Наш регион находится в достаточно хороших условиях с точки зрения сохранения естественных ландшафтов. В результате, например, выросло число лебедей, - констатирует Садыкова.

В Красную книгу Свердловской области занесены два вида - лебедь-шипун и лебедь-крикун. Прошлый год был феноменальным - лебедей видели там, где не встречали уже сотню лет.

На заметку

Перечень редких птиц Среднего Урала возглавляют кобчик (хищная птица семейства соколиных), а также тетеревятник и сокол-сапсан. Из совиных редко встречаются бородатая сова, филин, воробьиный сын, мохноногий сын, ястребиная сова.

Кстати

Орнитологи призывают мастерить не скворечники, а синичники. Скворцы покинули Свердловск в 70-е годы прошлого века и сейчас гнездятся только в деревнях. Поэтому скворечники (30 сантиметров в высоту, пятисантиметровое отверстие-леток) пустуют, в лучшем случае их занимают воробьи. А вот синиц и мухоловок привлекают более уютные 25-сантиметровые домики с небольшим - не более трех сантиметров в диаметре - летком.