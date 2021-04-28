Курганский депутат исключен из "ЕР" за жестокое обращение с животными

В президиуме Генсовета "Единой России" приняли решение об исключении из партии депутата Дениса Хахалова после появившегося в Сети видео с жестоким обращением с животными.

Случай был рассмотрен комиссией по этике, которая рекомендовала принять жесткое решение.

"Хахалов, по сути, превратил охоту в живодерство: с особым цинизмом и жестокостью расправился с раненым животным. Тем самым он нарушил не только этические нормы партии, но и общечеловеческие", - подчеркнул заместитель секретаря Генсовета партии Евгений Ревенко.

Итог решения Генсовета: депутата исключить из партии и об этом решении уведомить Курганские региональное отделение "ЕР".