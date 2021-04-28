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28.04.2021 11:39
Рубрика: Власть

Оленевод из Югры выступил в ООН прямо с таежного стойбища

Текст: Елена Мационг
На форуме ООН по вопросам коренных народов, который проходит в эти дни в Нью-Йорке, сеанс видеосвязи организовали прямо с таежного IT-стойбища оленевода Степана Кечимова в Сургутском районе Югры.
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

При этом в гостях у семьи Кечимовых побывали глава Югры Наталья Комарова и руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

Фото: iStock
Югра стала первым регионом, где госуслуги получают без участия чиновников

Напомним: проект "IT-Стойбище" запустили в регионе три года назад и за это время в самых отдаленных уголках округа установили уже 26 комплектов оборудования спутниковой связи. В результате сейчас уже 568 семей коренных народов, занимающихся таежным промыслом, получили доступ к Интернету. Все они прошли школу цифровой грамотности.

- Благодаря Wi-Fi в моем стойбище, я общаюсь даже с мировым сообществом оленеводов. В этом году должен проходить очередной международный конгресс оленеводов, но, к сожалению, из-за пандемии он не состоялся, - рассказал президент общественной организации "Союз оленеводов Югры" Степан Кечимов. - Поэтому "цифра" нас отлично выручает. Я уж не говорю о том, что новые средства связи помогают практически в любой момент выходить на контакт с властями региона, даже с губернатором Натальей Комаровой.

К слову, в прошлом году в Югре, благодаря цифровизации, удалось запустить еще один проект "Стойбищная школа-сад".

Если бы не было вайфая в лесу, ученикам пришлось бы перебираться в город на время пандемии. А иначе как выполнишь домашнее задание и отправишь его учителю? А тут отличная связь прямо в тайге. И никаких проблем с "домашкой" у детей, живущих на лесных стойбищах не возникает.

- Уже 13 семей коренных жителей Югры получают образование в дистанционной форме. Теперь им доступны основные культурно-образовательные ресурсы: литературная карта Югры, электронная библиотека, депозитарий, - говорит глава Югры Наталья Комарова. - Мы с Игорем Вячеславовичем убедились, что у оленевода Степана Кечимова на его стойбище есть Интернет и он может общаться со всем миром. А дети имеют возможность учиться прямо в тайге, не хуже, чем городские.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
В Югре заработал центр управления регионом

Доступ к Интернету облегчил жизнь коренным народам. Они получили доступ к государственным услугам: теперь им не нужно ездить для получения справок и бумаг за сотни километров. А если и необходимо отправиться, скажем, в поликлинику, то это можно сделать, заранее записавшись, и прибыть на процедуры или обследование к точно назначенному сроку.

Кстати: этим летом благодаря нацпроекту "Цифровая экономика" еще три IT-стойбища планируется обустроить в Нефтеюганском районе Югры.

Как подчеркнул руководитель ФАДН Игорь Баринов, в Югре, Якутии, на Ямале заданы высокие стандарты по обеспечению прав коренных народов. Кроме того, глава ведомства подчеркнул, что реализуемые в Югре практики уже показали эффективность и их необходимо тиражировать в других регионах.

- Россия - территория исконного проживания 47 коренных малочисленных этносов на территории 28 регионов. Образ жизни, география расселения, промышленное развитие ставят их в более уязвимое положение по сравнению с другими народами. Особенно это затрагивает тех, кто ведет традиционный образ жизни, проживает в труднодоступных территориях, - отметил Игорь Баринов.

При этом добавил, что в период пандемии десятки тысяч людей, ведущих традиционный образ жизни, столкнулись с нарушением привычного ритма жизни. Для них социальная, торговая, цифровая инфраструктура оказалась вне зоны доступа.

- Решить эти вопросы только в рамках федерального закона "О связи" и региональных программ цифровизации, очевидно, нельзя. А вот адресные управленческие инициативы по примеру регионального проекта "IT-стойбище" в Югре оказались очень эффективны, - подчеркнул Игорь Баринов.

В тему

С докладом на 20-й сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных малочисленных народов выступил первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Александр Новьюхов. Мероприятие проходит в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН с 19 по 30 апреля. В этом году делегация Югры принимает участие в сессии в формате видеоконференции.

Фото: iStock
Сразу десять IT-проектов югорчан признали лучшими в стране

Как рассказал региональный парламентарий, югорчане делятся с мировым сообществом опытом устранения цифрового неравенства и передачи традиционных знаний, особенностями административно-территориального устройства.

Так, в ходе диалога "Мир, правосудие, сильные институты и участие коренных народов в принятии решений" Александр Новьюхов рассказал об опыте Югре по заявленной теме.

Отметим: в Думе Югры работает три представителя коренных народов, действует специальный коллегиальный орган - Ассамблея представителей коренных малочисленных народов Севера, общественный Совет представителей коренных народов Севера при правительстве округа.

- Коренные жители далеко не сторонние наблюдатели общественной и политической жизни региона. Они работают в 25 общественных советах при органах власти различного уровня, избираются депутатами и главами поселений, становятся членами Общественной палаты, -говоорит Александр Новьюхов, выступая в ООН.

Завершая выступление, парламентарий подчеркнул, что Югра готова делиться опытом, открыта для новых знаний по вопросам, обозначенным повесткой ООН.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера

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