Разработка Уральского межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ) может занять до 20 процентов российского рынка реконструктивной хирургии и имплантации. По словам замдиректора по научной работе Центра Илизарова Евгения Овчинникова, проект касается восстановления функций кисти. К нему подключены Курганский и Уральский федеральный университеты, предприятие "Сенсор".

В основу положена оригинальная хирургическая технология и имплантируемые конструкции, сейчас идут испытания на животных. Когда технология поступит на рынок, точно сказать пока нельзя. Обычно от разработки до получения разрешительных документов проходит около трех лет, после этого начинается внедрение. Но тут период обещает быть короче за счет коллаборации.

Объединение возможностей науки, вузов, реального сектора считают одной из самых важных функций УМНОЦ. На сегодня у центра 47 индустриальных партнеров, и это не предел.

- Мы понимаем необходимость такой кооперации, когда бизнес выступает как индустриальный заказчик, привлекает науку, государственные гранты. Платформа НОЦ снимет барьеры при создании высокотехнологичных продуктов и решит проблему трансферта технологий в серийное производство, - считает гендиректор НПО автоматики Андрей Мисюра.

УМНОЦ был создан в 2019 году, он объединил ресурсы Свердловской, Курганской и Челябинской областей с целью создания прорывных технологий и продуктов. В портфеле центра более 40 проектов.

- В 2020-м внедрено 623 новые технологии. Доля новой, усовершенствованной продукции составила 31 процент, совокупный объем финансирования - 3,1 миллиарда рублей, - подвел итоги работы НОЦ ректор УрФУ Виктор Кокшаров.