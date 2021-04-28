Стратегическая сессия Западно-Сибирского НОЦ прошла в Тюмени

В Западно-Сибирском инновационном центре - Тюменском областном технопарке прошла очередная стратегическая сессия Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ) Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа (Югры) и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Почти 300 участников сессии - представителей университетов, академических и прикладных научных организаций, а также реального сектора экономики объединили свои усилия для выработки новых решений в продвижении научно-технологических проектов от идеи до конкретного, коммерциализируемого продукта, отвечающего мировым стандартам.

Среди участников сессии - губернатор Тюменской области Александр Моор, представители Правительства ХМАО-Югры и ЯНАО, заинтересованные в максимальном раскрытии экономического потенциала Западной Сибири, как в традиционных областях, таких как добыча углеводородов, так и совершенно новых для региона: биотехнологий, декарбонизации, биомедицинского приборостроения и других.

"Формулируя критерии успешности научно-технических проектов, входящих в программу НОЦ или претендующих на это, мы ставим перед их командами задачу формирования бизнес-партнерств с обязательной долей частных инвестиций в эти проекты", - подчеркнул на пленарной сессии губернатор Тюменской области Александр Моор.

В ходе сессии были заслушаны отчеты о реализуемых в регионе пяти научных проектах с участием ведущих мировых ученых из России, а также Германии, Нидерландов, Финляндии и Швейцарии, финансируемых за счет мегагрантов Тюменской области. Три проекта выполняются в ТюмГУ, по одному - в Тюменском государственном медицинском университете и Югорском государственном университете. Участникам исследовательских команд проектов по мегагрантам, преимущественно фундаментальных по своему характеру, было предложено спроектировать различные пути развития тем исследований для выхода на прикладную научную повестку.

ТюмГУ и Государственный аграрный университет Северного Зауралья совместно с партнерскими организациями - Всероссийским институтом защиты растений, Уральским государственным лесотехническим университетом - продемонстрировали результаты выполнения 9 поддержанных в 2020 году Правительством Тюменской области исследовательских проектов по тематике "Биобезопасность человека, животных и растений". Несмотря на сложности работы в условиях пандемии COVID-19, ученые существенно продвинулись в изготовлении биомедицинских аналитических чипов, в поиске новых средств биологической защиты растений, в разработке приборно-аналитических комплексов для работы с патогенными микроорганизмами, генетической паспортизации сельскохозяйственных животных. Индустриальными партнерами этих проектов выступили ООО "Синергия", ООО "УГМК-Агро", ООО "Геоскан" и другие компании.

Одним из самых горячо обсуждаемых направлений исследований и разработок стало создание в ЗапСибНОЦ нового карбонового полигона на базе ТюмГУ. Предложено объединить усилия исследователей в рамках единого "зонтичного" проекта, который охватывал бы широкий спектр фундаментальных и прикладных научных задач. Таких как измерение потоков климатически активных газов, исследование секвестрационного потенциала естественных экосистем в отношении углерода, изучение роли почвенной биоты в цикле углерода и других, а также разработка экономических моделей и нормативно-правовых документов по декарбонизации. ТюмГУ имеет значительный опыт в исследовании глобальных изменений климата, землепользования и биоразнообразия. Университет участвует в крупных международных проектах по мониторингу климата, таких как PEEX, SASCHA, GBIF, Chronicles of Nature и других. Международное сотрудничество в области изучения изменений климата развернуто с ведущими научными центрами Германии, Норвегии, Финляндии, Франции, США и многих других стран.

Ректор ТюмГУ Иван Романчук отметил: "ЗапСибНОЦ станет центром подготовки кадров для организаций-операторов карбоновых полигонов и научно-методическим центром по выработке оптимальных способов снижения углеродного следа для организаций реального сектора экономики. Большой интерес к созданию карбонового полигона в ТюмГУ проявила компания "СИБУР".

Большой интерес участников стратегической сессии вызвали новые проекты, предложенные для включения в программу деятельности ЗапСибНОЦ. Среди них проекты, направленные на технологический контроль инфраструктурных объектов в Арктике в условиях растепления многолетнемерзлых грунтов, разработку новых технологий строительства автомобильных дорог в условиях Севера, цифровизацию системы бесштанговой добычи нефти и другие. Немалую долю предложенных к включению в программу НОЦ проектов составляли социо-гуманитарные, охватывающие культурологию, философию.

Отдельным треком в рамках стратегической сессии шел разговор о формировании нового образовательного пространства под задачи Центра. ТюмГУ и ТИУ находятся на стадии итоговых договоренностей о единых принципах перехода на модель 2+2+2, которая позволит создавать индивидуальные образовательные продукты под конкретные задачи индустрий и проектов НОЦ.

Сайт ТюМГУ.

Материал предоставлен управлением стратегических коммуникаций ТюмГУ