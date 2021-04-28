На областном градостроительном форуме-выставке начальник главного управления строительства Павел Перевалов объявил, что исторический район Тюмени площадью 140 гектаров ждет масштабный редевелопмент. Пять лет - и Старую Зареку будет не узнать.

Тогда же завкафедрой архитектуры Российской академии живописи, ваяния и зодчества Михаил Филиппов предложил свою концепцию развития территории, причем в едином стиле: классицизм с малоэтажной застройкой, уходящей от воды по принципу каскада, абсолютно новой сетью улиц и широких проспектов, оперным театром и фонтанами. Кстати, с лета 2019 года по проекту Филиппова в Старой Зареке рядом с Вознесенско-Георгиевским храмом возводится архитектурный ансамбль как раз в духе XIX века. Также собственный план по преображению бывшей Бухарской слободы (таково историческое название левобережья) начала "Проектная группа 8" из Казани. Обе команды уверяют, что собираются сохранить любимый тюменцами облик города и в то же время сделать его современным, заложить перспективы развития на многие годы вперед.

Но местные краеведы в это мало верят. Активисты "Городских проектов" и фестиваля "Том Сойер Фест - Ембаево" считают, что уникальный район сначала зачистят, а потом заново отстроят. Кому и повезет вписаться в новый концепт, так это четырем объектам культурного наследия. Все остальные здания, частные и общественные, которые такого статуса не имеют, но интерес представляют огромный хотя бы потому, что им больше века, скорее всего, снесут. Не одну неделю волонтеры потратили на фотофиксацию и поиск информации о каждом доме, описали уникальные элементы декора: наличники, водостоки, почтовые ящики, номерные таблички (тут бы, кстати, пригодилась единая база возрастных сооружений, которой у Тюмени до сих пор нет). По мнению Марселя Фаттахова, координатора "Том Сойер Феста - Ембаево", все эти здания имеют право на долгую жизнь.

Свою позицию он высказал на встрече "Старая Зарека: сносить нельзя сохранить", которая стала репетицией перед защитой проекта, диаметрально противоположного московскому. Скоро команда планирует пригласить на его обсуждение представителей мэрии, застройщиков, обычных тюменцев. Пока идеи Филиппова и "Группы 8" не приняты к исполнению, возможно, у нее есть шанс?

Обычно в центре применяют квартальную застройку, чтобы добиться плотности при меньшей этажности. Почему столичные проектировщики пошли другим путем?

- В Тюмени обычно начинают с глобального проектирования, а нужно - с диалога с горожанами, местной властью, бизнесом, экспертным сообществом. Только через такой механизм можно выйти на концепцию, которая устроит большинство, - заявил Марсель. - Обычно для исторической части города применяют квартальную застройку - она позволяет добиться плотности, сопоставимой с микрорайонной, но при меньшей этажности. Почему столичные проектировщики пошли другим путем?

Да, Старая Зарека дряхлеет и местами требует преображения, но делать это нужно осмысленно, по принципу устойчивого развития среды, чтобы она работала на экономику в долгосрочной перспективе. Первое правило инициативной группы - как раз максимально сохранить исторический каркас района, который начал складываться более четырех веков назад. Молодежь предлагает создать симметрию планировки относительно улицы Щербакова, исключить сложные перекрестки, комбинировать районную и квартальную застройку, соединить общественные пространства. Например, "подружить" набережную, Колмогоровский сад и Заречеый парк, проложить сеть пешеходных и велодорожек, вписать локации в туристические маршруты. Марсель Фаттахов настаивает на возвращении исторической топонимики: улицы Мостовая, Сорочинская, Сенная, Заозерная, а кварталам предлагает вернуть названия прежних артелей - "Республиканец", "Авангард", "Фанерокомбинат". Руководитель музея тюменских историй Оксана Усманова уверена: в Старой Зареке обязательно нужно определить главную культурную точку, вокруг которой раскручивать проект обновления. Возможно, это фабрика "Заречье" или ее музей "Мебель старой Тюмени". Сам Фаттахов считает, что на роль ядра вполне может претендовать Сенная площадь, где когда-то шла бойкая торговля.

Неравнодушные горожане, пришедшие на презентацию, высказали мнение, что стоит сохранить Старую Зареку: современных районов, напичканных высотками и парковками, в Тюмени уже достаточно. К тому же проектировщики почему-то забывают про отсутствие в этом районе разветвленной сети общественного транспорта: туда трудно добираться и на автобусе, и на машине, только пешком через мост Влюбленных. Возможно, частично проблему снимет строительство еще одного моста, уже автомобильного.

Еще один нюанс - стоимость жилья: квадратные метры в малоэтажных домах, которые проектируют как элитные, очевидно, станут "золотыми" - приобрести их местным жителям из "деревяшек" не по карману. Остается соглашаться на переезд в пригородное Антипино: из центра Тюмени на окраину в окружение заводов?