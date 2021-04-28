Прошлый год заметно "подрезал крылья" туризму: на Среднем Урале побывало вдвое меньше гостей, чем прежде. Однако отрасль готова взять реванш.

По подсчетам представителей бизнеса, в первом квартале "ковидного" года средняя загрузка отелей Екатеринбурга падала до 5-7 процентов. В них останавливались только редкие командировочные или сотрудники, отправленные на самоизоляцию. Немногие гостиницы получили статус обсерватора, а вместе с ним и множество проблем. Начало весенне-летнего сезона-2021 работники сферы гостеприимства оценивают с осторожным оптимизмом: около 55 процентов мест в гостиницах уже заняты.

- От мер по стимулированию спроса мы ожидаем повышения загрузки в мае и летом до 50 процентов. Планируем 80-90 процентов от уровня 2019 года, конечно, если не введут новые ограничительные меры, - говорит Ольга Акимова, член правления клуба отельеров, член правления конгресс-бюро Екатеринбурга, генеральный менеджер Angelo by Vienna House Ekaterinburg.

По мнению эксперта, сейчас количество мероприятий в городе заметно выросло, а большие площадки ощутили спрос уже с октября 2020 года. Растет поток гостей из соседних регионов, да и постояльцев-свердловчан стало больше. Многие рассматривают уютный гостиничный номер с экскурсионной программой как альтернативу выездному отдыху. Конечно, это не морские курорты, но все же смена обстановки, новые впечатления.

Свердловчане готовы потратить на тур выходного дня 10-15 тысяч рублей, на экскурсии - около 3000 рублей

А вот деловой туризм претерпел заметные изменения. Продолжительность деловых поездок, как и раньше, составляет один-два дня, иногда плюс еще столько же на "посмотреть город". Но само количество поездок сократилось: компании стали решать многие вопросы в онлайн-режиме, да и к тому же экономят бюджет. Особые надежды отели возлагают на международную промышленную выставку "Иннопром" в июле, когда загрузка может подскочить до 90 процентов. Ну а пока они делают ставку на семейную аудиторию: надеются получить доход от программы кешбэка, продления акции "Уик-енд на Урале" и ввода дотационных авиарейсов в Екатеринбург из Омска, Ижевска и других городов России.

В Центре развития туризма Свердловской области считают, что условия акции "Уик-енд на Урале" действительно весьма привлекательны.

- Мы ее проводили в прошлом году, а с 1 апреля нынешнего года повторяем. Скидки на размещение значительные, например, при пребывании в отеле "три звезды" с субботы по понедельник семейная пара и ребенок до 12 лет заплатят за номер 3000 рублей за сутки, включая завтрак. В отеле "4 звезды" тот же пакет услуг стоит 4000 рублей, в "пятизвездочнике" - 5000. Акция продлится до 10 января 2022 года, - подчеркнула и.о. директора центра Надежда Шестакова.

По ее словам, многие свердловчане планируют сейчас именно кратковременный отдых и готовы потратить от 10 до 15 тысяч рублей за проживание, а за экскурсионную программу - около 3000. Отельеры изо всех сил стараются соответствовать, держать планку низких цен. Но признаются, что это становится все труднее.

- Во-первых, влияет неконтролируемый рост цен поставщиков - с декабря 2020 года уже в третий раз. Во-вторых, сказывается отток рабочей силы, сильная конкуренция за линейный персонал, увеличение фонда оплаты труда на всех предприятиях нашей сферы, - перечисляет Ольга Акимова, - Кроме того, льготы для бизнеса по налогам и затратам на соблюдение требований санэпидрежима закончились в 2020 году, а повышенные санитарные требования остаются. Все это сдерживает экономический рост отрасли, несмотря на стимулирование сбыта внутри страны. Поэтому, если кто-то из отельеров и повысит цены, это будет не желанием наживы, а вынужденным шагом.

Увеличение цен произойдет скорее всего в загородных отелях, чем в городских, потому что им тяжелее. Чтобы поднять посещаемость, они сейчас активно развивают формат глэмпингов. На поддержку направления, объединяющего комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе, Ростуризм даже выделяет гранты. Креативные утепленные шатры уже появились на горе Белой возле Нижнего Тагила, прямоугольные экодомики со стеклянной стеной - в Заречном.

- Все больше горожан выбирают такой отдых, тут свою роль сыграла и пандемия: на природе безопаснее, - считает Надежда Шестакова.

Кстати, вынужденную прошлогоднюю паузу многие участники рынка использовали как время для разработки новых маршрутов: самостоятельных или и в составе тургрупп. Так, большой популярностью пользуется стартовавший 20 февраля железнодорожный "Императорский маршрут" (Екатеринбург-Алапаевск). В комфортабельном вагоне на 44 посадочных места можно доехать до Алапаевска за 2 часа 50 минут - в два раза быстрее, чем на обычной электричке. Глубина продаж составляет уже три месяца.

Обновлен также "Демидовский маршрут": он пройдет по территории Нижнего Тагила, Невьянска, Черноисточинска, Нижней Салды. Два ретропоезда собираются запустить из Екатеринбурга: один направится к музейному комплексу военной техники и ретроавтомобилей в Верхнюю Пышму, второй привезет посетителей к "Северской домне" в Полевском.

Немало и других турповодов, например открытие нового музея "Свердловск: Говорит Москва!", посвященного "голосу Победы" Юрию Левитану. А летом в столице Среднего Урала распахнет свои двери долгожданный комплекс "Эрмитаж-Урал". Событийные мероприятия, как лампочки на гирлянде, будут зажигаться летом по всему региону: "Фестиваль барбекю" и "Уральская ночь музыки" в Екатеринбурге, "Лето на заводе" в Сысерти, "Турнир косарей" в Арти, Ирбитская ярмарка и так далее. Для любителей промышленного туризма подготовили 50 экскурсий, в том числе на завод "Сысертский фарфор" и Алапаевскую узкоколейку.