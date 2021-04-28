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28.04.2021 12:37
Рубрика: Экономика

В летних кафе Тюмени запретили алкоголь

Текст: Татьяна Воробьева

Открытые веранды кафе в Тюмени, которые совсем скоро начнут очередной сезон, будут в этом году работать с небольшими ограничениями. Коснутся они, как сообщила директор департамента потребительского рынка горадминистрации Елена Еремина, горячительных напитков.

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- Клиент имеет возможность посидеть на летней веранде или террасе, не распивая алкогольных напитков, - это принципиальный момент, потому что летнее кафе - публичная территория. Это ограничение касается даже кафе, расположенных на крышах, - отметила она в радиоэфире ГТРК "Регион Тюмень".

По данным специалистов департамента, уже есть 35 уведомлений от владельцев предприятий общепита, которые хотели организовать открытые площадки для клиентов своих заведений. "Процедура упрощенная, предпринимателям нужно только предоставить схему зала, указать количество посадочных мест", - уточняет комитет по связям с общественностью и СМИ тюменской мэрии.

В этом году летних веранд откроется не менее 70-ти - такой прогноз сделали местные власти.

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- Если открытая веранда прилегает в стационарному (капитальному) зданию, то платить арендную плату не нужно. Благодаря предпринятым шагам резко выросла численность таких кафе, они продолжали развиваться, - говорит Еремина.

И напоминает: площадь веранды или террасы не должна превышать площади основного зала. Соблюдать это требование нужно для того чтобы хватило мощности существующей в кафе кухни, чтобы не снизить качество блюд и обслуживания для посетителей.

Отметим, в Тюмени в этом году организован городской конкурс на лучшее летнее кафе. И речь идет именно об объектах, расположенных на прилегающей к ресторану, кофейне или кафе территории.

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