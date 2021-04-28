Новости

МИД ответил на угрозу отключить Россию от SWIFT: Пусть попробуют 16:44
Участники экспедиции на Новой Земле нашли крест Федора Литке 16:37
Правительство Украины сменило главу "Нафтогаза" 16:36
В Екатеринбурге школы уйдут на длинные майские каникулы 16:36
В Госдуме предлагают прогрессивную шкалу для вывода прибыли в офшоры 16:35
Умерла актриса Нинель Терновская 16:35
Жителя Новосибирска осудили за призывы к массовым беспорядкам 16:29
Приставы взыскали за три месяца с алиментщиков почти 6 млрд рублей 16:16
Врачи выяснили, как недостаток сна влияет на мозг человека 16:15
МВД раскрыло аферу с продажей поддельных грузовиков 16:08
Медведев призвал выработать правила по регулированию интернет-платформ 16:07
Путин встретится с французскими бизнесменами 16:04
В Петербурге спустили на воду тральщик "Петр Ильичев" 15:52
Медведев: Чехия - заложник политики США в отношении РФ 15:42
В Костроме завели дело о халатности из-за нападения собак на горожан 15:35
Курс евро упал ниже 90 рублей 15:32
Медведев: Переход на четырехдневную рабочую неделю должен быть постепенным 15:29
Курганские чиновники перечислят часть зарплат ветеранам ко Дню Победы 15:20
Сенаторы Чехии отложили выдвижение обвинений против президента Земана 15:15
На майские праздники в Подмосковье ожидаются дожди 15:13
Дептранс Москвы позвал Настю Ивлееву на спецстоянку за Lamborghini 15:13
Назарбаев покинул пост председателя Ассамблеи народов Казахстана 15:09
Volkswagen Golf вернулся в Россию: названы цены 15:05
МИД: Есть основания для осторожного оптимизма в плане ядерной сделки с Ираном 14:59
"Маргери Тирелл" из "Игры престолов" впервые стала мамой 14:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
28.04.2021 15:43
Рубрика: Общество

Путевка с лечением

Успех в борьбе с пандемией стимулирует развитие экспорта медуслуг
Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 93(8444)
По словам руководителя федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" Сабины Грин, в прошлом году спрос на лечение в России со стороны иностранцев вырос в три раза. В нынешнем году объем экспорта медуслуг может достичь 348 миллионов долларов. Только в Екатеринбурге за последние восемь месяцев высококвалифицированную врачебную помощь получили две сотни граждан других государств.

Обычно в уральские клиники стараются попасть жители ближнего зарубежья. Причем впервые "стоматологический" туризм, популярный последние десять лет, потеснили другие услуги, в основном связанные с диагностикой и высокими технологиями. На руку сыграл и тренд на дистант, который позволяет после лечения консультировать на расстоянии. Так, с августа 2020 года в Свердловском онкодиспансере прошли лечение 153 иностранца, врачи которых обращались к уральским онкологам для получения "второго мнения".
Туроператоры заявили об организации антиковидных туров

- Противоопухолевую терапию у нас проводят согласно международным нормам и протоколам, рекомендациям Ассоциации онкологов России. Хирургические и лекарственные методы сейчас разнообразны, появилась возможность разрабатывать тактику, учитывая индивидуальные особенности, - пояснил возможности для взаимодействия главный врач Свердловского онкодиспансера Владимир Елишев.

Так, в феврале нейрохирурги спасли женщину с опухолью мозга, которой на родине, в Казахстане, операцию делать не решились. Пациентку привезли в онкоцентр в тяжелом состоянии, она отказывалась есть и все время лежала. Доктора применили передовую систему внутренней навигации, когда специально введенный препарат накапливается в тканях опухоли, вызывая их розовое свечение. Это позволяет хирургу в окулярах микроскопа видеть четкие границы новообразования, неразличимые при обычном свете. Операцию больная перенесла успешно, за неделю восстановила силы и была выписана домой.

Развитие экспорта медицинских услуг не предполагает закрытость и жесткую конкуренцию за пациентов, подчеркивают врачи. На прошедшей недавно в Узбекистане выездной выставке "Иннопром-2021" был представлен опыт оказания онкологической помощи на Среднем Урале. Новации не только заинтересовали коллег, но и подтолкнули к подписанию соглашения о сотрудничестве. Специалисты ведущих профильных клиник теперь будут проводить совместную научно-исследовательскую работу, а больные смогут получать консультации в рамках программы медицинского туризма.

Отмечают медики и еще одну тенденцию: из-за сложностей с выездом к российским врачам стали обращаться соотечественники, которые до сих пор предпочитали лечиться за границей. Работать с ними порой непросто: необходимо объяснить, к примеру, почему не все препараты, используемые за рубежом, применимы на родине или отчего не в почете экспериментальные методы. Зато есть финансовый плюс - дорогостоящее лечение проводится бесплатно, по ОМС.

Тем временем

Вдвое выросло количество иностранных студентов в Уральском государственном медуниверситете (УГМУ). Если пару лет назад врачебные специальности в Екатеринбурге осваивали 153 иностранца, то к концу 2020-го - уже 562. Они приехали из 37 стран. Толчком в развитии международных проектов УГМУ стали совместные образовательные программы с вузами из СНГ.

В Санкт-Петербурге создали онлайн-порталы для развития медицинского туризма
В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Развитие туризма в России

Главное сегодня

Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского в Ватикане
Лавров иронично ответил на вопрос об отношении РФ к заявлениям Болгарии
Медведев: Переход на четырехдневную рабочую неделю должен быть постепенным
Роспотребнадзор ужесточил контроль за прилетевшими из Индии
Песков назвал досадным происшествием инцидент с флагом на ЧМ по шашкам
Как россияне будут отдыхать и работать в майские праздники
Подходит ли "ЭпиВакКорона" для пожилых и как готовиться к вакцинации