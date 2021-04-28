По словам руководителя федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" Сабины Грин, в прошлом году спрос на лечение в России со стороны иностранцев вырос в три раза. В нынешнем году объем экспорта медуслуг может достичь 348 миллионов долларов. Только в Екатеринбурге за последние восемь месяцев высококвалифицированную врачебную помощь получили две сотни граждан других государств.

Обычно в уральские клиники стараются попасть жители ближнего зарубежья. Причем впервые "стоматологический" туризм, популярный последние десять лет, потеснили другие услуги, в основном связанные с диагностикой и высокими технологиями. На руку сыграл и тренд на дистант, который позволяет после лечения консультировать на расстоянии. Так, с августа 2020 года в Свердловском онкодиспансере прошли лечение 153 иностранца, врачи которых обращались к уральским онкологам для получения "второго мнения".

- Противоопухолевую терапию у нас проводят согласно международным нормам и протоколам, рекомендациям Ассоциации онкологов России. Хирургические и лекарственные методы сейчас разнообразны, появилась возможность разрабатывать тактику, учитывая индивидуальные особенности, - пояснил возможности для взаимодействия главный врач Свердловского онкодиспансера Владимир Елишев.

Так, в феврале нейрохирурги спасли женщину с опухолью мозга, которой на родине, в Казахстане, операцию делать не решились. Пациентку привезли в онкоцентр в тяжелом состоянии, она отказывалась есть и все время лежала. Доктора применили передовую систему внутренней навигации, когда специально введенный препарат накапливается в тканях опухоли, вызывая их розовое свечение. Это позволяет хирургу в окулярах микроскопа видеть четкие границы новообразования, неразличимые при обычном свете. Операцию больная перенесла успешно, за неделю восстановила силы и была выписана домой.

Развитие экспорта медицинских услуг не предполагает закрытость и жесткую конкуренцию за пациентов, подчеркивают врачи. На прошедшей недавно в Узбекистане выездной выставке "Иннопром-2021" был представлен опыт оказания онкологической помощи на Среднем Урале. Новации не только заинтересовали коллег, но и подтолкнули к подписанию соглашения о сотрудничестве. Специалисты ведущих профильных клиник теперь будут проводить совместную научно-исследовательскую работу, а больные смогут получать консультации в рамках программы медицинского туризма.

Отмечают медики и еще одну тенденцию: из-за сложностей с выездом к российским врачам стали обращаться соотечественники, которые до сих пор предпочитали лечиться за границей. Работать с ними порой непросто: необходимо объяснить, к примеру, почему не все препараты, используемые за рубежом, применимы на родине или отчего не в почете экспериментальные методы. Зато есть финансовый плюс - дорогостоящее лечение проводится бесплатно, по ОМС.

Тем временем

Вдвое выросло количество иностранных студентов в Уральском государственном медуниверситете (УГМУ). Если пару лет назад врачебные специальности в Екатеринбурге осваивали 153 иностранца, то к концу 2020-го - уже 562. Они приехали из 37 стран. Толчком в развитии международных проектов УГМУ стали совместные образовательные программы с вузами из СНГ.