В Курганской области впервые выделили из регионального бюджета 15 миллионов рублей на приобретение репродукционных семян зерновых и зернобобовых культур у организаций, включенных в реестр семеноводческих хозяйств системы добровольной сертификации Россельхозцентра.

Чтобы получить такую субсидию, сельхозтоваропроизводитель должен выполнить довольно жесткие требования. В частности, иметь в наличии посевную, уборочную и почвообрабатывающую технику, достаточное количество удобрений. Комиссия также смотрит, как и какие применяются агротехнологии.

- Возможно, в будущем условия будут ослаблены, но на первоначальном этапе важно начать с сильных предприятий, - пояснил директор регионального департамента АПК Рустам Камалетдинов. - Если хорошие семена купят хозяйства, которые не будут соблюдать технологии, эффекта не получим.

Введение новой меры господдержки поддержал глава совета Национального союза селекционеров и семеноводов, председатель комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике облдумы Марат Исламов. По его словам, речь идет о промышленном семеноводстве. Этот метод широко применяется на Западе и является хорошим подспорьем для мелких и средних хозяйств, у которых нет агрономов, соответствующей техники, складских помещений, сушилок, сортировок. Засеяв всю площадь кондиционными семенами, они могут с первого года получать достойный урожай и прибыль.

- Курганская область первая из российских регионов начала работу в этом направлении, поэтому на ней сейчас лежит огромная ответственность, - подчеркнул Исламов. - Выделяемая сумма, в принципе, неплохая, ее хватит примерно на 50 тысяч гектаров. Если все будет организовано грамотно, то лет через пять, думаю, мы сможем перейти на качественно новый уровень работы в отрасли.

Справка РГ

В этом году на развитие АПК Курганской области планируется направить более 1,1 миллиарда рублей - на девять процентов больше, чем в 2020-м. При этом из федерального бюджета - 719,4 миллиона рублей, что на 224 миллиона меньше, чем год назад. Стимулирующие субсидии сокращаются на 214 миллионов, на развитие мелиорации - на 138. В то же время расходы из областной казны увеличены почти в четыре раза - до 436 миллионов рублей.