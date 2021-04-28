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28.04.2021 15:40

Курс кладки

Почему работодатели готовы бесплатно обучать будущих сотрудников
Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Российская газета - Экономика УРФО № 93(8444)
По данным РИА "Рейтинг", самая благоприятная ситуация с ноября 2020 года сложилась на рынке труда Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов (56 и 136 безработных на 100 вакансий соответственно).

Тюменская область попала на 26-ю строчку рейтинга с показателем уровня безработицы в пять процентов (соотношение численности безработных по стандартам Международной организации труда к численности рабочей силы. - прим. ред.) и средним временем поиска работы в шесть месяцев. В этом году на реализацию программы содействия занятости населения из регионального бюджета выделили 210 миллионов рублей. Сейчас в банке 28 тысяч вакансий, а работу ищут 20 тысяч человек. О том, какие инструменты и практики собираются применить, чтобы исправить ситуацию, рассказали специалисты департамента труда и занятости населения.

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Самое главное, отметил начальник управления по развитию трудового потенциала Тимур Гайнуллин, что в коронавирусный год служба занятости начала менять устаревший формат работы на более современный. Это выразилось в активном взаимодействии с ведущими кадровыми агентствами, по сути, в объединении баз данных.

Не так давно компании начали стимулировать с помощью субсидий нанимать граждан, признанных безработными до 1 января 2021 года. Сотрудничество происходит дистанционно через портал "Работа России".

Сейчас в региональном банке 28 тысяч вакансий, а работу ищут 20 тысяч человек

- Размер выплаты на одно рабочее место рассчитывается исходя из одного МРОТ по региону, у нас это 12 871 рубль. Работодатель получит ее три раза: после первого, третьего и шестого месяца работы сотрудника. При этом он обязан сохранить трудовые отношения не менее чем с 80 процентами граждан, принятых до 15 декабря текущего года, - подчеркнула начальник управления по предоставлению государственных услуг населению Наталья Бенчак. - Сейчас в обработке находятся заявки от 40 предприятий и организаций на 200 рабочих мест.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Большую надежду на помощь в снижении безработицы возлагают на новую программу профессионального обучения на базе образовательных организаций разного статуса силами трех федеральных операторов - WorldSkills Russia, Томского госуниверситета и РАНХиГС. Готовить кадры в рамках нацпроекта "Демография" будут в соответствии с запросом экономики каждого региона.

Но некоторые работодатели погоды у моря не ждут, как, впрочем, и не тратят деньги на подбор сотрудников (в среднем такая услуга стоит 30 тысяч рублей). Один из застройщиков на прошлой неделе анонсировал бесплатное обучение каменщиков, в которых испытывает большую потребность: объемы ввода растут, а мигрантов ввиду закрытых границ не хватает. Учить желающих черновой каменной кладке два месяца будут преподаватели техникума строительной индустрии и городского хозяйства, а наставниками станут сотрудники компании. Более того, студентам обещали ежемесячную стипендию в 15 тысяч рублей, а по итогам учебы - свидетельство и гарантированное трудоустройство. Если же слушатель курсов передумает выходить на работу, ему придется вернуть деньги.

Добавим, что в этой отрасли ощутимо не хватает монолитчиков, крановщиков и арматурщиков. Возможно, их тоже начнут набирать на профильные курсы.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень УрФО ХМАО УрФО ЯНАО Иностранцы в России

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