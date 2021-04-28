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28.04.2021 11:49
Рубрика: Экономика

Ректор РХТУ Мажуга: Лекарства должны быть безопасными и качественными

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Данил Головкин Фото: Данил Головкин
Фото: Данил Головкин

В России необходимо повысить доступность и качество лекарств отечественного производства. По мнению ректора Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) Александра Мажуги, добиться этого поможет ускоренное развитие российского биофарм-кластера, что также позволит обеспечить независимость страны от иностранных фармацевтических субстанций.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Лекарства должны быть доступными и качественными. Пока только 5-6% необходимых фармсубстанций создаются в России, остальное - закупается за рубежом. По жизненно важным препаратам ситуация чуть лучше - 8%, но и этот показатель можно назвать тревожным. Ситуацию надо срочно исправлять", - сказал ректор РХТУ.

Александр Мажуга привел цифры: "Сегодня в списке стратегически значимых лекарственных средств 215 наименований, но только для 35 препаратов субстанции производят в нашей стране. Это ведет к колоссальным издержкам и бьет по карману людей".

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