Ректор РХТУ Мажуга: Лекарства должны быть безопасными и качественными

В России необходимо повысить доступность и качество лекарств отечественного производства. По мнению ректора Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) Александра Мажуги, добиться этого поможет ускоренное развитие российского биофарм-кластера, что также позволит обеспечить независимость страны от иностранных фармацевтических субстанций.

"Лекарства должны быть доступными и качественными. Пока только 5-6% необходимых фармсубстанций создаются в России, остальное - закупается за рубежом. По жизненно важным препаратам ситуация чуть лучше - 8%, но и этот показатель можно назвать тревожным. Ситуацию надо срочно исправлять", - сказал ректор РХТУ.

Александр Мажуга привел цифры: "Сегодня в списке стратегически значимых лекарственных средств 215 наименований, но только для 35 препаратов субстанции производят в нашей стране. Это ведет к колоссальным издержкам и бьет по карману людей".