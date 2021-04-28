Решетников поручил Росстату уточнить методику расчета доходов граждан

Росстат уточнит методику расчета доходов граждан. Такое поручение дал министр экономического развития Максим Решетников на коллегии ведомства.

Ранее Росстат более чем на неделю задержал публикацию оценки реальных располагаемых доходов за первый квартал, пообещав опубликовать ее 29 апреля, после уточнения данных о некоторых компонентах доходов.

Решетников отметил постоянные расхождения между данными по доходам в системе национальных счетов (за год) и квартальными данными. "По прошествии определенного времени эта дельта сокращается, - сказал он. - Понятно, что этот разрыв будет, он отчасти обусловлен объективными данными, но, тем не менее, мы видим, что за счет уточнения состава данных, за счет расширения состава обрабатываемых источников информации можно уточнить и сделать более полными наши расчеты. Это методологическая задача этого года, прошу найти решения".

Часть доходов (около 10%), например "серые" зарплаты, Росстат не может наблюдать напрямую и досчитывает их балансовым методом (и, в частности, поэтому ранее отказался от месячной публикации этой статистики). В "замкнутой" системе национальных счетов, где доходы балансируются расходами, оценки получаются более точными. Так, в 2020 году при растущих реальных зарплатах и социальных выплатах реальные доходы снижались, потому что упали предпринимательские и "ненаблюдаемые" доходы. "При этом квартальная статистика по доходам все равно полезна для понимания ситуации и ее можно делать более точной за счет использования не только статистической отчетности, но и данных онлайн-касс", - говорит Широв.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы действительно адекватно и полностью оценивать все доходы и расходы граждан... Мы все равно в итоге выходим на эту цифру, но задача делать это быстрее", - сказал глава Росстата Павел Малков.