Новости

Назарбаев покинул пост председателя Ассамблеи народов Казахстана 15:09
Volkswagen Golf вернулся в Россию: названы цены 15:05
МИД: Есть основания для осторожного оптимизма в плане ядерной сделки с Ираном 14:59
"Маргери Тирелл" из "Игры престолов" впервые стала мамой 14:58
На Среднем Урале в пандемию выросло число жалоб на домашнее насилие 14:53
В Болгарии продлили режим чрезвычайной эпидобстановки до конца мая 14:41
Обвиняемую в убийстве вдову рэпера Картрайта признали вменяемой 14:35
В Тюмени уточнили правила продажи алкоголя в летних кафе 14:34
В Генпрокуратуре сообщили о снижении уличной преступности в России 14:33
Решетников поручил Росстату уточнить методику расчета доходов граждан 14:33
Названы лидирующие по числу убийств регионы России 14:21
Лавров ответил на заявления Болгарии о взрывах на оружейных складах 14:20
КПРФ: Мишустин поддержал проведение широкой репатриации соотечественников 14:18
Кипр выдал России беглого банкира Андрея Туева 14:17
Генпрокуратура отметила резкое снижение числа квартирных краж и угонов 14:15
Песков оценил возможность визита Лукашенко на Парад Победы 14:08
Песков прокомментировал замену гимна России на Играх в Токио и Пекине 13:44
Оперштаб ответил на сообщения о начале третьей волны коронавируса в России 13:30
РПЦ: Оснований ограничивать посещение храмов на Пасху нет 13:25
В ФАС рассказали о расследовании дел о сговоре металлургов 13:24
Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского в Ватикане 13:21
СК передал в Генпрокуратуру дело обвиняемых в коррупции следователей МВД 12:52
Президент Федерации шашек Польши извинился за инцидент с флагом России 12:39
МИД РФ объявил о высылке четырех прибалтийских дипломатов 12:39
Россия объявила персонами нон грата трех сотрудников посольства Словакии 12:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
28.04.2021 14:33
Рубрика: Экономика

Решетников поручил Росстату уточнить методику расчета доходов граждан

Текст: Ирина Алпатова, Игорь Зубков

Росстат уточнит методику расчета доходов граждан. Такое поручение дал министр экономического развития Максим Решетников на коллегии ведомства.

Фото: iStock
Названы отрасли c наибольшим ростом средних зарплат во время пандемии

Ранее Росстат более чем на неделю задержал публикацию оценки реальных располагаемых доходов за первый квартал, пообещав опубликовать ее 29 апреля, после уточнения данных о некоторых компонентах доходов.

Решетников отметил постоянные расхождения между данными по доходам в системе национальных счетов (за год) и квартальными данными. "По прошествии определенного времени эта дельта сокращается, - сказал он. - Понятно, что этот разрыв будет, он отчасти обусловлен объективными данными, но, тем не менее, мы видим, что за счет уточнения состава данных, за счет расширения состава обрабатываемых источников информации можно уточнить и сделать более полными наши расчеты. Это методологическая задача этого года, прошу найти решения".

Часть доходов (около 10%), например "серые" зарплаты, Росстат не может наблюдать напрямую и досчитывает их балансовым методом (и, в частности, поэтому ранее отказался от месячной публикации этой статистики). В "замкнутой" системе национальных счетов, где доходы балансируются расходами, оценки получаются более точными. Так, в 2020 году при растущих реальных зарплатах и социальных выплатах реальные доходы снижались, потому что упали предпринимательские и "ненаблюдаемые" доходы. "При этом квартальная статистика по доходам все равно полезна для понимания ситуации и ее можно делать более точной за счет использования не только статистической отчетности, но и данных онлайн-касс", - говорит Широв.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы действительно адекватно и полностью оценивать все доходы и расходы граждан... Мы все равно в итоге выходим на эту цифру, но задача делать это быстрее", - сказал глава Росстата Павел Малков.

Экономика Работа Зарплата Правительство Минэкономразвития Правительство Минэкономразвития Росстат

Главное сегодня

Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского в Ватикане
Лавров иронично ответил на вопрос об отношении РФ к заявлениям Болгарии
Роспотребнадзор ужесточил контроль за прилетевшими из Индии
В России упростили использование маткапитала
Президент Федерации шашек Польши извинился за инцидент с флагом России
Некоторым категориям работников будет легче получить доплаты к пенсии
В РАН назвали самые востребованные профессии будущего