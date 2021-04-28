Рособрнадзор: Ухудшения результатов ЕГЭ из-за майских каникул в школах не будет

Праздничные и нерабочие дни не приведут к снижению результатов ЕГЭ у школьников. Такое мнение высказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на совещании в Ульяновске.

- Я не думаю, что будет ухудшение результатов ЕГЭ. Основная программа, которая предполагалась во всех параллелях в учебном году, пройдена, - сказал он ТАСС.

По словам чиновника, май - предэкзаменационный период. Он направлен на то, чтобы закрепить материал и качественно подготовиться.

- Для выпускников, мне кажется, это хорошее подспорье, чтобы сконцентрироваться в эти десять дней на тех предметах, которые они выбрали в для сдачи ЕГЭ. В спокойной обстановке, - подчеркнул Анзор Музаев.

Ранее Минпросвещения рекомендовало школам не работать в период с 1 по 10 мая.