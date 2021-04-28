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28.04.2021 01:25
Рубрика: Экономика

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору продуктов к Пасхе

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В преддверии праздника Пасхи, который в этом году отмечается второго мая, специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по выбору яиц, творога и куличей. Важно всегда смотреть дату производства продуктов, сроки годности и условия хранения, а также сведения об изготовителе.

Фото: REUTERS
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Так, при покупке яиц нужно обращать внимание на дату их сортировки и внешний вид: они должны ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас, а также быть чистыми. Хранить сырые яйца можно только в холодильнике, чтобы избежать размножения патогенных микроорганизмов. Вареные яйца хранятся в условиях холодильника не более 36 часов, пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение ведомства.

При выборе творога важен его цвет. Хороший продукт всегда белого цвета с кремовым оттенком и имеет чуть кисловатый запах. В нежирном твороге может выделяться небольшое количество сыворотки. По консистенции продукт должен быть мягким, нежно-маслянистым и однородным.

А вот покупая кулич, нужно посмотреть на его верхушку: она должна быть сухой. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности, пояснили в Роспотребнадзоре. Не допускается также наличие на куличе пустот и подгоревших участков.

Специалисты подчеркивают, что нельзя покупать яйца и другие пищевые продукты в местах несанкционированной торговли - с рук и автомашин.

Экономика Товары и цены Правительство Роспотребнадзор Празднование Пасхи

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